In questo periodo ci sono momenti in cui fa molto caldo e forse è meglio restarsene a casa con l’aria condizionata. Se poi ci sentiamo spossati, finiamo con lo stare seduti sul divano tutto il giorno. In questa situazione, molti decidono di guardarsi un film o una serie TV. La scelta, però, è tanta, ed a volte è difficile orientarsi.

C’è chi ama l’azione, chi le commedie romantiche, chi i cortometraggi. Recentemente, abbiamo consigliato proprio un corto, che in pochi minuti ci racconta una storia toccante.

Oggi, invece, ci occupiamo di documentari, in particolare, di uno che ameranno tantissime persone, grazie ai sentimenti di nostalgia che è in grado di suscitare. Infatti, su Netflix è disponibile un incredibile documentario che commuoverà tantissime persone.

Un tuffo nel passato

Consigliamo a tutti di vedere “I film della nostra infanzia”. Esso conta attualmente due stagioni, di appena quattro episodi l’una, oltre che due puntate speciali di Natale. Nasce come uno spin-off di “I giocattoli della nostra infanzia”, una serie che parla dei più celebri Brand di giocattoli di qualche decennio fa.

Sicuramente, è abbastanza facile capire di che cosa parla questo documentario. Esso, ovviamente. Si rivolge, principalmente, ad una platea di persone tra i venti e i quarant’anni. Infatti, i film trattati arrivano soprattutto dagli anni ‘80 e ‘90.

Su Netflix è disponibile un incredibile documentario che commuoverà tantissime persone

Prepariamoci per tanta nostalgia e qualche lacrima, perché riscopriremo tante pellicole che ci hanno formato anni fa. Vedremo degli interessanti retroscena e delle interviste molto interessanti.

Ciascuna puntata è dedicata ad un singolo film. C’è quella che parla di “Mamma ho perso l’aereo” e quella di “Ghostbusters”. Non possono mancare poi “Forrest Gump”, “Ritorno al Futuro” ed il capolavoro di Natale “Nightmare before Christmas”.

Insomma, se vogliamo passare qualche ora immersi completamente nei nostri ricordi, questo è il documentario da guardare.