Il genere fantasy è sempre stato considerato un po’ di nicchia. A sdoganarlo e renderlo famoso al grande pubblico è sicuramente stata la serie TV de Il trono di Spade. Tuttavia questa non è sicuramente l’unico prodotto televisivo di questo genere che vale la pena di guardare. Possiamo trovare su Netflix 3 imperdibili serie TV fantasy che tutti dovrebbero vedere.

The Witcher

Uscita sulla famosa piattaforma di streaming alla fine del 2019, questa serie TV ha avuto un buon successo. Per il momento è composta da una sola stagione di 8 episodi, ma la seconda stagione è attesa per la fine del 2021.

La serie è tratta dalla serie di romanzi intitolata “La Saga di Geralt di Rivia” scritta da Andrzej Sapkowski. Lo spettatore segue le avventure del cacciatore di mostri Geralt di Rivia, della Strega Yennefer di Vengerberg e della giovane principessa Cirilla di Cintra. Le vite di questi tre personaggi sono destinate a intrecciarsi. Siamo in un mondo fantastico e tra battaglie e colpi di scena ci ritroveremo all’improvviso all’ultima puntata.

Tenebre e Ossa

Si tratta della serie TV più nuova dato che è uscita solo ad aprile 2021. Anche questa produzione si basa su dei libri, in questo caso sulla serie di romanzi omonimi della scrittrice Leigh Bardugo.

La serie è ambientata in un mondo devastato dalla guerra e minacciato dell’Ombra. La protagonista è Alina Starkov, una soldatessa che scopre di avere un potere davvero particolare che potrebbe salvare il suo mondo. Proprio grazie a questo potere verrà scelta per entrare a far parte di un corpo speciale dell’esercito.

Su Netflix 3 imperdibili serie TV fantasy che tutti dovrebbero vedere

L’ultima serie TV fantasy assolutamente da non perdersi è Stranger Things. Si tratta di una serie molto particolare, iniziata nel 2016 e per il momento composta da tre stagioni. I generi fantasy, fantascientifico, horror e comico si intrecciano in questa produzione che molto deve ai film degli anni Ottanta.

La serie è ambientata in una piccola cittadina nell’indiana e siamo negli anni Ottanta. Un bambino di appena 12 anni scompare e tutti gli abitanti di Hawkins sono sconvolti. La serie segue le avventure dei 3 migliori amici del ragazzo e di una misteriosa ragazzina dai capelli rasati che sembra avere dei poteri soprannaturali.