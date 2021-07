Le Borse hanno reagito con decisione al crollo di ieri. Adesso il dubbio è se quello di oggi può essere considerato solo un rimbalzo oppure l’inizio di una nuova risalita dei prezzi. Messa in altri termini, quella di ieri è stata una brutta parentesi o l’inizio di una fase discendete delle Borse? Oggi Piazza Affari ha recuperato parte delle perdite di ieri. Grazie a una pioggia d’acquisti, oggi va su la Borsa, esplode un settore ma Piazza Affari rischia il tonfo. Vediamo perché.

Partiamo dal risultato dei mercati azionari, che per la seduta di oggi non è irrilevante, specialmente per la Borsa di Milano. La Borsa tedesca ha guadagnato l’1,7%, quella inglese l’1,3%, quella francese oltre il 2%. Piazza Affari ha terminato la seduta guadagnando l’1,6%, quindi in linea con quanto fatto dagli altri listini del Vecchio Continente. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 25.051 punti, sopra la soglia dei 25.000 punti, particolare rilevante.

Su la Borsa, esplode un settore ma Piazza Affari rischia il tonfo

La chiusura sopra i 25.000 punti è un buon segnale per la nostra Borsa. Come ricordavamo in questo articolo: “Piazza Affari sul baratro si salverà solamente col recupero di questo settore“, chiudere sopra 25.000 punti sarebbe stato importante. Inoltre sempre nello stesso articolo ricordavamo come il successo o l’insuccesso della nostra Borsa fosse legato all’andamento del settore bancario.

Oggi le banche sono esplose al rialzo, in particolare un titolo. Banco BPM è stato il migliore titolo del paniere dei maggiori 40, con un rialzo addirittura del 5,8%. Unicredit ha guadagnato il 3,2%, Mediobanca il 2,7%, BPER Banca il 2,2%, Intesa Sanpaolo il 2,1%.

Ma le causa che hanno portato al crollo di ieri non si sono risolte in una notte. Rimane il rischio che la variante Delta del Covid rallenti la ripresa economica. Inoltre i tassi di interesse ancora bassi per molto tempo comprimeranno i margini di guadagno delle banche. Attenzione all’illusione che tutto sia passato, che quello di giovedì sia stato un forte temporale estivo con pioggia e grandine. Se sia stato un temporale lo scopriremo la prossima settimana. Rimane il fatto che da molte sedute la nostra Borsa mostra una certa debolezza.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa