Dalle imposte ai tributi, e passando per le rette, molti pagamenti si possono effettuare attraverso delle piattaforme che, accedendo con le proprie credenziali, sono davvero comode e facili da usare.

Tra queste spicca PagoPA. Che è la piattaforma di riferimento per il cittadino che deve mettersi in regola per quel che riguarda i pagamenti non solo verso la Pubblica Amministrazione. Ma anche nei confronti di altri aderenti che sono accreditati e quindi abilitati.

Al giorno d’oggi, non a caso, per i versamenti con PagoPA ci sono tanti canali online. Ma anche tanti canali fisici. Dall’app IO all’home banking del proprio istituto di credito. E passando per il sito Internet dell’ente creditore. Così come sul territorio si pagano le rette, le imposte ed i tributi con PagoPA praticamente sotto casa. Ovverosia, dal tabaccaio all’ufficio postale, e passando per qualsiasi filiale bancaria.

Su come pagare con PagoPA: ecco tutti i servizi ed i canali anche digitali per mettersi facilmente in regola con imposte e tributi

Inoltre, il servizio è attivo pure presso qualsiasi pubblico esercizio sul territorio nazionale dove è esposto il logo PagoPA. Tra questi ci sono molti supermercati e farmacie, ma anche le ricevitorie, i bar e le edicole. Su come pagare con PagoPA, in più, c’è anche da dire che il cittadino ha sempre una vasta scelta per quel che riguarda i PSP che sono abilitati.

Ovverosia, i cosiddetti Prestatori di Servizi di Pagamento con la possibilità, tra l’altro, di sceglierne uno rispetto ad un altro pure in ragione delle commissioni applicate sui singoli pagamenti. In più, per le imposte e per i tributi non pagati nei termini la piattaforma PagoPA calcola in automatico, e nel tempo, pure gli interessi di mora da versare. Oltre ed in aggiunta alla somma iniziale e originaria dovuta.

Garantendo così grande affidabilità ed il massimo di trasparenza. Basti pensare che con PagoPA, oltre alle rette, alle imposte ed ai tributi, si possono pure versare le sanzioni, si può versare e pagare il bollo auto e, tra l’altro, si possono pagare pure i ticket sanitari per le visite mediche e diagnostiche.

Le imposte, i tributi e le rette sono sempre sotto controllo con l’app IO

Così come pagando con PagoPA e con app come IO il cittadino potrà sempre consultare lo storico delle operazioni effettuate. E potrà pagare sempre in tutta sicurezza, comodità e velocità inquadrando per il pagamento da effettuare il corrispondente codice QR.

Lettura consigliata

Come pagare la bolletta risparmiando i fastidiosi soldi di commissione ed evitando le more