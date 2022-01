Il freddo di questi giorni ci fa venire voglia di stare a casa al calduccio, con indosso la nostra amata e morbida tuta.

Quando fuori piove o le temperature scendono in modo brusco, non possiamo fare altro che dedicarci alle attività casalinghe. Non solo pulizie e sistemazioni, ma una cosa in particolare è tanto amata quando si trascorre un pomeriggio nella propria dimora: cucinare.

Primi, secondi, dolci e perché no, anche antipasti e piccole leccornie da stuzzicare.

Molti prediligono le torte ed ecco che i pomeriggi in casa trasformano la cucina in una pasticceria dalle mille bontà.

Nonostante siamo abbastanza consapevoli della preferenza accordata ai desserts, stavolta Noi della Redazione vogliamo suggerire una ricetta salata. Dei deliziosi fagottini, morbidi e pieni di gusto, perfetti per una cena originale o un aperitivo con gli amici. Vediamo subito come prepararli.

Stuzzicano l’appetito e si mangiano in un boccone questi morbidi fagottini avvolti da un ingrediente speciale

Ripieni di patate e formaggio, sono sensazionali anche per l’aperitivo.

Ingredienti:

7 patate piccole, meglio se novelle;

60 grammi di formaggio a pasta filata;

1 etto e ½ di prosciutto crudo o speck;

rosmarino q.b;

qualche stuzzicadenti.

Per prima cosa, lessiamo le patate e rimuoviamo la buccia.

Mentre cuociono, tagliamo il formaggio a fettine sottili e stendiamo le fette di speck o prosciutto su una superficie piana.

Una volta che le patate saranno cotte, preferibilmente non troppo perché rischiano di rompersi, dividiamole in due.

Prendiamo la fettina di formaggio e mettiamola proprio tra una fetta e l’altra, come se fosse un panino.

A questo punto, avvogliamo la patata in due fette di prosciutto, in modo da coprirla per intero.

Chiudiamo per bene utilizzando uno stuzzicadenti.

In forno, ma attenzione al tempo di cottura

Stuzzicano l’appetito e si mangiano in un boccone questi morbidi fagottini avvolti da un ingrediente speciale, che dovranno risultare anche croccanti.

Inforniamoli per non più di una decina di minuti e non appena saranno pronti, cospargiamo un po’ di rosmarino.

Il particolare connubio tra gli ingredienti, bilancia perfettamente il salato dello speck o del prosciutto e la dolcezza delle patate.

Normalmente, si sconsiglia di infornare questo tipo di salumi perché sono già abbastanza carichi di sale. Tuttavia, grazie anche al formaggio, il gusto risulterà deciso ma senza eccessi. Attenzione però al tempo di cottura, perché il prosciutto potrebbe indurirsi e non avere un gusto apprezzabile.

Per un antipasto, come aperitivo o per una cena a buffet, questi fagottini si preparano in pochissimi minuti e sono veramente sensazionali.

Approfondimento

Così morbidi da sciogliersi al primo boccone questi involtini ripieni di verza e un formaggio speciale pronti in un batter d’occhio