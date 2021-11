Il pesce è uno di quegli alimenti che troviamo sulle tavole in ogni Regione, da Nord a Sud, e in ogni periodo dell’anno. Il gusto potrebbe cambiare da un luogo all’altro e la freschezza non è sempre la stessa. Difatti, possiamo acquistarlo (quasi) appena pescato oppure congelato. Se siamo fortunati, potremo sentire proprio il sapore del mare e in tal caso non servono troppi condimenti. Se invece la sorte ci è leggermente avversa, ecco che ci toccherà mangiare un pesciolino insapore. Non disperiamo, perché anche in simili circostanze la soluzione è dietro l’angolo.

Il pesce spada, infatti, si presta a vari tipi di cottura e preparazione ed oggi Noi della Redazione vogliamo suggerirne qualcuno ai nostri Lettori. Siamo in prossimità delle feste, quindi perché non approfittarne per farci venire qualche idea in mente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Stuzzicano il palato e la curiosità questi 5 modi di cucinare il pesce spada per le feste imminenti

Il primo suggerimento è la cottura al cartoccio. Basta avvolgere le nostre fette in un foglio di carta da forno insieme a del limone, olio, aglio e spezie varie, infornare et voilà. Nulla in realtà vieta di condirlo a nostro piacimento e con ciò che più apprezziamo.

Passiamo adesso al secondo e al terzo suggerimento, rispettivamente in umido e al vino bianco.

Per la preparazione in umido, basterà aggiungere in una padella del pomodoro, una manciata di olive nere e il pesce spada a dadini. Completano il tutto un bicchiere scarso di vino bianco e mezza cipolla di tropea.

A proposito di vino, passiamo al terzo manicaretto, semplice e veloce. Tutto ciò che dovremo fare è cuocere il pesce direttamente nel vino, insieme a un po’ d’olio extravergine e del prezzemolo. Alziamo la fiamma per circa due minuti su ciascun lato e abbassiamola di nuovo.

Antipasto e secondo

Stuzzicano il palato e la curiosità questi 5 modi di cucinare il pesce spada per le feste imminenti, vediamo gli ultimi due da sperimentare.

Parliamo del carpaccio e del pesce spada alla siciliana, perfetti come antipasto e secondo piatto.

Il carpaccio si sposa perfettamente con un leggero condimento d’olio, limone e pepe, mentre la ricetta alla siciliana non richiede alcuna aggiunta ulteriore. La ricetta è molto simile a quella in umido, ma sarà sufficiente sostituire le olive nere con quelle verdi e aggiungere i capperi. Il risultato sarà a dir poco fenomenale e non lascerà deluso proprio nessuno.

Beh, abbiamo già qualche idea per le festività natalizie, non resta che cominciare a scrivere il menu.