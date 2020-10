L’autunno è il mese dei primi freddi e delle prime pietanze ricche di prodotti tipici di questo periodo. Se pensiamo al mese di ottobre non possiamo non ricordarci delle zucche e della caratteristica festa di Halloween tanto amata dai più piccoli. La zucca, innanzitutto è un frutto e si presta ad una miriade di ricette, per tutti i gusti e per tutti i palati. Quella che vi stiamo per proporre questa sera è la ricetta della torta alla zucca e cioccolato che accontenterà sicuramente tutti i vostri ospiti. Perché? Innanzitutto per la morbidezza dell’impasto e per il gusto delicato del frutto dalle tinte arancioni. Il cioccolato poi, contribuirà a rendere ancora più appetitosa la vostra torta. Scopriamo l’occorrente per circa 10 persone.

Ingredienti

270 g di zucca;

150 g di olio di semi;

3 uova;

220 g di zucchero;

240 g di farina tipo 00;

80 g di farina di mandorle;

1 bustina di lievito per dolci;

gocce di cioccolato q.b.;

Stupisci i tuoi ospiti con la torta alla zucca e cioccolato. Preparazione

Preparare la torta alla zucca e al cioccolato è davvero semplice. Prendete la zucca e tagliatela a dadini, poi frullate in un mixer con l’olio. Successivamente, in una ciotola inserite le uova intere con lo zucchero e mescolate bene per qualche minuto. Setacciate la farina ed incorporatela all’impasto. Aggiungete anche il lievito e continuate a mescolare. Poco alla volta, ora è il turno della farina di mandorle. Il vostro compito è quasi giunto al termine. Mescolate ancora per qualche minuto e quando la torta vi sembrerà compatta ed omogenea spargete una manciata di gocce di cioccolato. Infine, prendete uno stampo da forno e imburratelo o ricoprite con un foglio di carta da forno. Versate l’impasto e fate cuocere a 175° per circa 50-55 minuti. Prima di servire la vostra torta potete spolverare con una granella di noci o decorare con noci intere.

Se “Stupisci i tuoi ospiti con la torta alla zucca e cioccolato” vi è stato utile, leggete anche “Non hai il dolce per il pranzo di domani? Prova la torta classica ricotta e limone”.