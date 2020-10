Che buono il salame e che buoni i fichi, be’ ma allora uniamoli! Stupisci con l’antipasto di salame e fichi, una ricetta veramente facile che ti farà sembrare un vero re o regina della cucina. Avete ospiti a cena e non sapete cosa fare come antipasto? Le bruschette sono ormai diventate noiose e sono sempre le stesse? Be’ allora prova il salame e fichi. Cosa aspetti? In cucina devi sperimentare, non devi aver paura. Basta focalizzarsi solo sulle cose certe, su quei piatti che ormai sono diventati noiosi e che nessuno vuole più mangiare. Nutrirsi deve essere un piacere, non una noia. E allora stupisci con l’antipasto di salame e fichi.

Come preparare il nostro entrée

Vi diciamo subito che per preparare questo antipasto spaziale ci vorranno solo 10 minuti. Ma quanto ci viene a costare? Be’ il prezzo è super economico. Con questo entrée infatti abbiamo racchiuso le tre principali cose che uno cerca quando cucina. Basso prezzo, velocità e delizia. E cosa possiamo volere di più? Allora quello che vi servirà sarà del salame, dei fichi e del miele. Prendete il vostro salame e disponetelo su un piatto. Poi lavate per bene i fichi. Se conoscete la provenienza del frutto, ossia se sono vostri o di un amico, potete lasciare la buccia. Altrimenti levatela.

Come presentare l’antipasto salame e fichi

Aprite in quattro parti il vostro fico e mettetelo sul piatto, aperto circolarmente come una ninfea. Accanto, se volete, potete mettere un po’ di miele. Sennò lo potete portare direttamente a tavola a parte.

Potete portare a tavola i fichi arrotolati nel salame, come se fossero degli spiedini. Oppure potete anche far diventare il tutto una bruschetta originale. In questo caso, mettete un po’ di pane abbrustolito in tavola con sopra una fetta di salame e uno spicchio di fico tagliato. E per chi vuole il miele.