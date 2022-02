Si parla spesso di regali per occasioni speciali come compleanni, feste comandate o semplici e intime ricorrenze. Ma a volte capita di cadere nelle tentazioni sbagliate, magari facendo dei doni che possono portare molta sfortuna. Per questo motivo, oggi parleremo di come fare un regalo al nostro/alla nostra partner completamente inaspettato.

È vero, siamo nell’era degli smartphone, dei computer e dei tablet. Abbiamo mille modi per immortale i nostri momenti più belli e pubblicarli sui social network come Instagram e Facebook. E questi dispositivi sono un po’ la nostra memoria passata e recente.

Conserviamo di tutto dentro ai telefoni e arriviamo al punto di renderli quasi saturi di informazioni. Dopo un po’ la memoria si esaurisce e non sappiamo da dove iniziare per cancellare file che ci sembrano, improvvisamente, indispensabili. Ma se esistesse un modo per non far riempire la memoria del telefono o addirittura svuotarla nel tempo di un click?

Stupiremo tutti con questo regalo inaspettato, utile anche per liberare la memoria del telefono senza rinunciare neanche ad una fotografia

Le macchine fotografiche istantanee sono di nuovo tornate di moda in tutta la loro bellezza. Moderne, vintage o datate si possono comprare ovunque a prezzi super vantaggiosi. Ma non è finita qui. Le macchine istantanee ormai non hanno più i rullini che vanno portati a sviluppare, ma si possono stampare sul momento e non solo guardando nell’obiettivo. Vediamo 3 idee super originali per dei regali economici, ma anche e soprattutto rivoluzionari.

Instax mini

Con il loro design moderno e adatto anche ai bambini, sono macchine fotografiche istantanee che ci permettono di fotografare e stampare sul momento delle fotografie in un formato completamente tascabile. Dalle dimensioni ridotte, si possono immortalare paesaggi, serate tra amici, vita di coppia e momenti di ordinaria e folle quotidianità. Si possono comprare anche online e farle arrivare direttamente alla persona interessata senza fare scomodissime file dei negozi.

Polaroid

Anche le più conosciute polaroid sono tornate di moda. Con il loro formato quadrato ci riportano un po’ negli anni 90, ma con funzioni completamente nuove e moderne. Infatti, in alcune macchine è addirittura possibile scaricare un’applicazione sul telefono che permette di programmare “lo scatto ritardato”. E poi, avremo immediatamente la copia della foto da appendere e attaccare ovunque vogliamo.

Stampa istantanea

Infine, per stampare i nostri momenti migliori anche passati esistono delle macchine che stampano direttamente dal telefono. Con collegamenti bluetooth e wireless possiamo inviare al dispositivo la fotografia e stamparla in meno di 30 secondi. Stupiremo tutti con questo regalo inaspettato che è l’ideale per chi ha davvero la memoria del telefono strapiena, per non rinunciare a nessuna fotografia.