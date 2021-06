Solitamente pensiamo alla frittata come a un piatto da mangiare caldo. In estate, però, ci viene voglia di cibi più freschi. La frittata, in realtà, è un piatto molto versatile.

Possiamo utilizzarla per preparare un piatto fresco e delizioso. Ecco quindi che stupiremo gli ospiti con i deliziosi involtini di frittata da mangiare freddi d’estate.

Gli ingredienti

Prima di tutto, bisogna preparare gli ingredienti. Servono, ovviamente, le uova per preparare la frittata.

Possiamo poi scatenare la fantasia, aggiungendo magari alle uova anche delle erbette di stagione per dare un gusto particolare. Avremo bisogno di formaggio, prosciutto cotto e maionese.

Per il formaggio possiamo scegliere quello che più ci piace. Vanno benissimo le sottilette o lo stracchino.

Possiamo anche rendere il piatto vegetariano usando un affettato vegetale. La maionese, infine, non è obbligatoria. Dipende tutto dai nostri gusti!

La preparazione di questo piatto è molto semplice, ma otterremo degli involtini buonissimi!

Per prima cosa dobbiamo preparare la frittata. A seconda del numero di commensali potremo farla più o meno grande. Una volta pronta, poniamo la frittata su un piatto piano. Mentre è ancora calda poniamo uno strato di formaggio. In questo modo il formaggio si scioglierà leggermente, rendendo il piatto ancora più buono e cremoso!

Ora possiamo aggiungere uno strato di prosciutto cotto. Se vogliamo, infine, possiamo condire con un po’ di maionese.

Non resta che arrotolare la frittata fino a ottenere la forma di un salame. Con un coltello possiamo tagliare la frittata arrotolata in tanti involtini di qualche centimetro di spessore. Voilà, gli involtini sono pronti!

Per renderli perfetti per le giornate estive dobbiamo però renderli più freschi. Bisogna, quindi, aspettare che si raffreddino fuori frigo. Dopodiché possiamo metterli in frigo finché non sarà ora di mangiarli.