Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La tradizionale torta di mele amata tanto dalle nonne di tutta Italia fa spazio alla golosità del cacao. Un mix perfetto ma non così comune che lascerà gli ospiti senza fiato. Con un po’ di pazienza ed un pizzico di fantasia sarà possibile portare in tavola un dessert bello da vedere e buono da mettere sotto i denti. Una delizia che farà contenti anche i bambini che magari con il grande classico alle mele non vanno proprio d’accordo. Di seguito, l’elenco di tutto l’occorrente dei due impasti che faranno impazzire i commensali in un solo morso.

Ingredienti

Per l’impasto bianco

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

1 uovo;

1 mela grande, preferibilmente una “Golden”;

170 g di farina tipo 00;

70 g di zucchero semolato;

70 g di burro;

2 cucchiai di brandy (facoltativo);

1 pizzico di sale;

8 g di lievito per dolci.

Per l’impasto al cacao

Per la pasta frolla al cacao si consiglia questa ricetta: “Ecco il segreto per realizzare una pasta frolla speciale, semplice e veloce”

Stupire tutti in un solo colpo con una semplice torta di mele e cacao. Procedimento

Procedere alla preparazione della pasta frolla al cacao. Successivamente, in un pentolino sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare. Poi, in una ciotola lavorare lo zucchero e il tuorlo dell’uovo. Mescolare con cura per amalgamare bene gli ingredienti ed aggiungere il burro fuso. Aggiungere un pizzico di sale. Setacciare la farina ed incorporare al composto ed infine versare il brandy. Quest’ultimo passaggio può essere tranquillamente saltato. Poi, aggiungere il lievito. Mescolare energicamente e lasciare da parte.

Prendere la pasta frolla, infarinare leggermente il piano di lavoro e stenderla con il mattarello. Posizionare il disco di pasta frolla alto massimo 1 centimetro e mezzo in una tortiera ricoperta di carta da forno.

Bucherellare con una forchetta. Successivamente, prendere l’impasto bianco e versarlo sullo strato di frolla al cacao. Intanto, accendete il forno a 180°. A questo punto, tagliare la mela a spicchi e inserirli decorando la torta a doppio strato. Infornare e far cuocere per circa 40 minuti. A poco più della metà cottura, spennellare le mele con uno strato sottile di miele o caramello. Far raffreddare qualche minuto prima di servire ed ecco come stupire tutti in un solo colpo con una semplice torta di mele e cacao.