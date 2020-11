Stupire tutti con un tortino al cioccolato al microonde pronto in due minuti

Il sogno di tutti è quello di mangiare un tortino morbido al cioccolato quando se ne ha voglia. Cioè all’ora di merenda, quando ci si alza per la pausa durante lo studio. Oppure a fine pasto, quando non c’è più tempo per preparare niente. Quando si tirano fuori due tristi biscotti, si apre la frutta sciroppata in lattina o si dà fondo ai residui di gelato nel freezer.

Ma ora non è più così, grazie alle infinite ricette che si possono preparare con un forno a microonde. Oggi vedremo come si fa a stupire tutti con un tortino cuor di cioccolato pronto in soli due minuti.

Il segreto è la crema al cioccolato spalmabile

Si sceglie a piacere, tra tutte le creme spalmabili che conosciamo, la nostra preferita. Si va dalla Nutella alla Crema Venchi, dalla crema spalmabile bicolore Novi a quella un pò sabbiosa di Pan di Stelle.

Poi ci sono tutte le creme gianduia alla nocciola artigianali che troviamo nelle gastronomie locali e su internet.

E, ovviamente, c’è quella meravigliosa che possiamo fare da soli. Il risultato viene sempre bene. Il tortino gonfia strepitoso, con un gusto ovviamente diverso ogni volta, dipende da che crema spalmabile partiamo.

Stupire tutti con un tortino cuor di cioccolato al microonde pronto in due minuti

Comunque si mettono due cucchiai abbondanti di crema al cioccolato in una tazza di porcellana col manico o in una coppetta di ceramica. Una per ogni commensale, se siamo in compagnia.

Va bene anche un bicchiere liscio di vetro grosso, purché sia abbastanza largo. Aggiungere due cucchiai di farina e mescolare bene. Ora aggiungere un uovo intero.

Dare una bella girata con un cucchiaino, finché tutti i grumi sono stati assorbiti. Ora non si deve far altro che mettere il nostro recipiente al microonde per due minuti.

Appena esce, una spolverata di zucchero al velo completerà l’opera. Oppure si può decorare con un fiocchetto di panna montata e granella di nocciole. O ancora con fetta di mandarino e marron glacè.

Abbiamo, dunque, visto come stupire tutti con un tortino al cioccolato al microonde pronto in due minuti.