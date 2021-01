Un secondo piatto come non si era mai visto. Se siete stanchi del classico panino con l’hamburger, ecco la ricetta che potrebbe fare al caso vostro. Adatto ed apprezzato anche dai vegetariani, l’hamburger di lupini è davvero facile da preparare. Inoltre, i lupini sono degli antichi legumi ricchissimi di proprietà ma che non vengono usati così spesso nella quotidianità. Tali legumi si presentano ricchi di proteine e privi di glutine. Ideali per eliminare le tossine accumulate nei giorni di festività natalizie. Ed ecco, quindi, che la Redazione di ProiezionidBorsa ha pensato di suggerire ai suoi Lettori questa ricetta. Di seguito, tutto l’occorrente per realizzare hamburger gustosissimi.

Ingredienti

a) 300 g di patate;

b) 500 g di lupini;

c) 370 g di farina di mais;

d) 1 cipolla;

e) sale, pepe e basilico q.b.

Stupire tutti con un hamburger veloce e senza carne grazie a questo insolito ma ricchissimo ingrediente. Procedimento

Per preparare degli ottimi hamburger di lupini sarà necessario, innanzitutto, lavare e bollire le patate in acqua leggermente salata. Una volta cotte, le patate andranno scolate e lasciate raffreddare. Intanto, in una ciotola inserire i lupini spellati, lavati e fatti scolare. Spellare anche le patate ed inserirle a pezzetti nella ciotola contenente i lupini. Con l’aiuto di un frullatore ad immersione, frullare i due ingredienti. Unire la cipolla tagliata e fettine sottili e il basilico. Frullare ancora per qualche minuto.

A questo punto, il composto andrà trasferito in una ciotola più grande. Setacciare la farina ed incorporarla all’impasto. Una spolverata di pepe e mescolare ancora un po’. Dividere l’impasto in quattro parti e con il coppapasta creare la forma tipica circolare dell’hamburger.

Cuocere in una padella con un filo d’olio extra vergine d’oliva ed ecco che il gioco è fatto.

Se “Stupire tutti con un hamburger veloce e senza carne grazie a questo insolito ma ricchissimo ingrediente” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Zucchine sott’olio fatte in casa, una soluzione veloce sempre a portata di mano“.