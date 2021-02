Stupire tutti a tavola sarà semplicissimo grazie a questo facilissimo dessert che non necessita di nessuna cottura

Dilettarsi in cucina non è mai facile. Le aspettative sono sempre altissime, soprattutto quando si cerca di stupire i propri affetti più cari. Alcune ricette sono squisite, ma necessitano di troppo tempo e di lunghissime preparazioni. Niente paura però stupire tutti a tavola sarà semplicissimo grazie a questo facilissimo rotolo dolce al cacao, un dessert che non necessita di nessuna cottura.

Cosa occorre?

Gli ingredienti indispensabili per realizzare questo delizioso rotolo dolce al cacao, sono i seguenti:

Per la base del rotolo

300 grammi di biscotti secchi;

50 grammi di cacao in polvere;

30 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

100 ml di latte intero, possibilmente freddo.

Per la golosa farcitura

200 grammi di ricotta vaccina;

15 grammi di gocce di cioccolato fondente;

50 grammi di zucchero a velo;

1 cucchiaino di rum;

una tazzina di caffè.

Questo dessert si addice proprio a tutti, per la velocità di realizzazione e il contenuto esborso economico.

Per iniziare occorre capire quanto caffè si vuole aggiungere al rotolo, il consiglio è di utilizzare l’equivalente di una tazzina di caffè. Nel frattempo che il caffè sia pronto, occorre iniziare prontamente a realizzare la crema per la farcitura.

In una ciotola andranno amalgamati la ricotta il rum e il caffè, non appena si sarà raffreddato. Sempre nella stessa ciotola, aggiungere lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato. Importantissimo, per la buona riuscita del piatto, che tutto venga mescolato per bene. Una volta raggiunta una consistenza compatta e elastica, riporre in frigorifero per circa 10 minuti.

A questo punto occorre preparare la base de rotolo. Il burro deve essere sciolto e messo inizialmente da parte, i biscotti secchi messi in un mixer e sminuzzati in briciole sottili. Per ultima cosa prendere il burro, completamente fuso, lo zucchero e il cacao amaro e mescolare il tutto. Per migliorare la cremosità dell’impasto, aggiungere il latte intero poco alla volta.

Ottenuti tutti gli ingredienti utili, stendere l’impasto della base del rotolo con un mattarello e coprire il tutto con un abbondante strato di pellicola trasparente.

Una volta ottenuto una superficie liscia, lo spessore non deve superare i 2 centimetri, rimuovere la pellicola e cospargere tutto con la farcitura alla crema.

Arrotolando su sé stesso il rotolo, partendo dai bordi, si otterrà il risultato desiderato.

Prima di servirlo, a fette, tenere in freezer il dolce per circa 2 ore.

Buon appetito!