I baci di dama sono un grande classico della pasticceria italiana. Ormai possiamo trovarne decine e decine di varianti. Per esempio, è sempre più comune trovare ricette di baci di dama vegani o senza lattosio. Più insolito è, invece, imbattersi nei baci di dama salati.

A prima vista, questi possono sembrare i soliti baci di dama dolci. Al primo morso, però, si sprigiona un gusto totalmente diverso. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come stupire tutta la famiglia con l’insolita ricetta dei baci di dama salati. Prepariamoli insieme ai nostri figli o ai nostri cari. Il procedimento è facilissimo!

Ingredienti

Per circa 20 o 25 baci di dama serviranno:

100 g di farina 00;

100 g di burro;

50 g di parmigiano reggiano;

50 g di pecorino stagionato;

75 g di pistacchi non salati;

pepe q.b.;

sale q.b.

Per i due diversi tipi di farcitura serviranno:

formaggio spalmabile q.b.;

100 g di mortadella;

125 g di ricotta.

Stupire tutta la famiglia con l’insolita ricetta dei baci di dama salati

Fare a tocchetti piccoli il burro e metterlo in un mixer. Aggiungere la farina 00 e i pistacchi interi. Tritare il tutto. Quindi grattugiare il parmigiano reggiano e il pecorino stagionato. Aggiungere i formaggi grattugiati, un pizzico di pepe e di sale nel mixer e azionarlo nuovamente. Quindi togliere l’impasto dal mixer e compattarlo a mano. Fare una palla liscia e avvolgerla in un canovaccio da cucina. Metterlo a riposare in frigo per circa 30 minuti.

Dopo mezz’ora togliere l’impasto dal frigo e creare circa 40 o 50 palline tutte grandi uguali. Disporre le palline su una teglia e infornarle a 175°C. Cuocere per circa 15 minuti. Intanto preparare una delle due farciture. Tagliare la mortadella a pezzi piccolissimi e scolare accuratamente la ricotta. Mettere mortadella e ricotta nel mixer e tritare il tutto. Quindi mettere la mousse appena creata in frigorifero.

Sfornare i biscotti salati e lasciar raffreddare. Quindi mettere un cucchiaino di mousse di mortadella sulla parte piatta di 10 o 12 biscotti. Mettere il formaggio spalmabile sulla parte piatta di altri 10 o 12 biscotti. Quindi chiudere i baci di dama e servire in tavola!