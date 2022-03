Per uno spuntino bello sostanzioso, per la merenda ed anche per cene improvvisate, quando a sorpresa arrivano degli ospiti affamati, basta una base di focaccia rustica, alta e morbida per fare sempre bella figura.

E questo perché con un mix di ingredienti giusti è possibile servire delle fette di focaccia condite o ripiene da leccarsi i baffi. Inoltre, i tempi di preparazione sono molto contenuti, il che non guasta quando magari c’è da preparare una cena sfiziosa al ritorno da una giornata di lavoro a dir poco faticosa.

Stupire i commensali partendo da una base di focaccia rustica e morbida è un gioco da ragazzi con questi ingredienti per condire

In particolare, con una base per focaccia rustica, alta e morbida il mix di ingredienti da scegliere deve essere tale da garantire sempre un’esplosione di gusto per il palato. E questo senza dover mai rinunciare a dare sfogo in cucina alla propria creatività.

Stupire i commensali partendo da una base di focaccia rustica e morbida è infatti semplice. A partire dalla scelta, tra i condimenti, del rosmarino che dà alla focaccia sapore e profumo. Oppure in alternativa, se il rosmarino manca in dispensa, si può optare per l’origano. È altrettanto profumato ed in grado di aggiungere sapore agli ingredienti.

Il secondo ingrediente di base, invece, è rappresentato dal pomodoro. Potendo scegliere la passata, ma senza esagerare in quantità. Oppure abbondare scegliendo la soluzione che è rappresentata dal pomodoro a crudo. Ma a patto di tagliarlo in piccoli spicchi.

Dal pomodoro al rosmarino, ecco il mix di ingredienti davvero perfetto per saziare gli ospiti affamati

Chiarito che il pomodoro ed il rosmarino, oppure l’origano non devono mancare per condire la focaccia rustica alta e morbida, a questo punto bisogna fare una scelta. Procedendo con il condimento con olio e olive. Oppure con un mix di sottoli e di sottaceti. Per esempio, un mix tra carciofini, cetriolini e giardiniera campagnola.

Infine, prima di mettere in forno la focaccia ripiena e golosa basterà aggiungere gli ultimi due ingredienti che sono rappresentati da formaggi e salumi a scelta. Per esempio, uno strato generoso di formaggio a pasta filata, oppure la mozzarella, ed uno strato di prosciutto oppure di salame. E dopo aver servito la focaccia ripiena ben calda di sicuro non resterà nemmeno una fetta. Accorgendosi con soddisfazione che per stupire i commensali non è mai necessario passare ore e ore in cucina.