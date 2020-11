Una ricetta dal sapore genuino legato alla tradizione contadina che mantiene intatta l’identità del popolo napoletano. Da provare assolutamente, il migliaccio è un dolce che generalmente si prepara per il giorno del martedì grasso ed in prossimità della Pasqua. Tuttavia, data la bontà della ricetta, il migliaccio viene preparato praticamente in ogni occasione. Di seguito, tutto l’occorrente per il migliaccio classico.

Ingredienti

4 uova;

200 g di semolino;

250 g di zucchero;

300 g di ricotta;

500 ml di latte;

500 ml di acqua;

40 g di burro;

1 bustina di vanillina;

scorze di un limone e di un’arancia.

Stupire gli ospiti in un sol boccone con la ricetta semplice del migliaccio napoletano. Procedimento

In un pentolino riscaldare il latte con l’acqua e la scorza sia del limone che dell’arancia. Attenzione a non far bollire. Successivamente, aggiungere il burro tagliato a pezzetti. Mescolare per qualche minuto ed eliminare le scorse degli agrumi. A questo punto, versare anche il semolino e mescolare con cura. Quando il composto sarà denso, versare in una pirofila e lasciare da parte a raffreddare. In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero, fino ad arrivare a formare un composto spumoso.

Successivamente, aggiungere la ricotta, poi la bustina di vanillina e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Ora, unire anche il composto di semolino e mescolare ancora per qualche minuto. Versare il composto in una teglia, rivestita da un foglio di carta da forno. Infornate e far cuocere in forno statico alla temperatura di 200° per circa 1 ora. Sfornare e lasciare raffreddare. Prima di servire, spolverare con uno strato di zucchero a velo e di gioco è fatto. Buono, semplice e gustosissimo, il migliaccio farà felici grandi e piccini in un sol boccone.

