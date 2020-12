Per queste festività natalizie c’è poco da fare! Eliminate le lunghe tavolate di amici e parenti, non resta che approntare un menù delle feste dedicato a pochi intimi.

Tuttavia, “rubacchiare” qualche idea furba e metterla da parte per ogni evenienza futura non è un errore. Arricchire i propri ricettari di idee vecchie e nuove per stupire gli ospiti in grande stile non è una cattiva abitudine. Durante l’ardua ricerca, infatti, potrebbero capire tra le mani ricette, come quella proposta dalla Redazione di ProiezionidiBorsa, davvero squisite e che ottimizzeranno i tempi di preparazione dei piatti. La crema di carciofi, ad esempio, può essere considerata una vera e propria salvezza. Non solo perché è una ricetta anti spreco ma anche perché si presta a condire molti piatti.

Può essere usata come pesto o come crema per impreziosire le bruschette. Incredibile come ingrediente cardine per delle lasagne strepitose. Insomma, avere a disposizione la crema di carciofi farà sicuramente fare bella figura con i commensali.

Ingredienti

a) 6 gambi di carciofo;

b) 30 g di parmigiano;

c) 30 g di pinoli;

d) olio extra vergine d’oliva q.b.;

e) 1 mazzetto di prezzemolo

f) buccia grattugiata e succo di un limone;

g) sale e pepe q.b.

Stupire gli ospiti in grande stile con un piatto semplice ai carciofi. Procedimento

Per prima cosa, pulire i gambi dei carciofi e metterli in ammollo in una pentole con acqua e il succo di un limone. Far bollire per una decina di minuti. Successivamente, trasferire i gambi cotti in un mixer e frullare aggiungendo il parmigiano, poi i pinoli ed anche le foglie di prezzemolo. Amalgamare per qualche minuto e poi aggiungere a filo l’olio. Infine, insaporire con l’aggiunta della scorza di limone, un pizzico di sale ed una spolverata di pepe. Mescolare ancora un paio di minuti ed il gioco è fatto. Questo pesto può essere usato per condire un bel piatto di linguine. Con un goccio di limone e un filo d’olio fresco gli ospiti saranno conquistati in un lampo.

Se “Stupire gli ospiti in grande stile con un piatto semplice ai carciofi” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Idea furba da copiare per conservare il basilico molto più a lungo“.