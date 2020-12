Si avvicina l’ultimo dell’anno e per molti questa è un’occasione gradita per godere della compagnia dei cari nel momento conviviale dei pasti. Al desiderio di portare in tavola dei piatti esclusivi, a volte non coincide la disponibilità di tempo per la preparazione. Fortunatamente, non tutte le ricette richiedono particolari abilità da chef o l’intera giornata per la preparazione. Il Team di ProiezionidiBorsa oggi illustra una ricetta per stupire gli ospiti con un irresistibile dolce al bicchiere veloce e facile pronto in 10 minuti.

Ingredienti necessari per la preparazione

La realizzazione di questo dessert si rivela particolarmente utile per chi ha del panettone o del pandoro da smaltire. Per preparare i bicchierini all’uvetta e cioccolato tutto quello che serve sono i seguenti ingredienti per 4 persone:

1-2 fette di pandoro o panettone;

3 mele golden;

80 grammi di cioccolato fondente;

20 acini circa di uvetta sultanina;

cacao in polvere per la decorazione.

Vediamo dunque come procedere per stupire gli ospiti con un irresistibile dolce al bicchiere veloce e facile pronto in 10 minuti.

Procedimento per realizzare un dessert con i fiocchi

La prima cosa da fare è sbucciare le mele e tagliarle a dadini in una ciotola. Cuocere le mele in forno a microonde per qualche minuto fino quasi a creare una purea. Per svolgere questa operazione in maniera piuttosto rapida, può essere utile coprire il tegame contenete le mele da infornare. Può andar bene anche un piatto in ceramica adatto alla cottura in microonde. Chi non dispone di un forno a microonde può far bollire le mele prive della scorza fino a quando non diventano morbide.

Occorre far raffreddare le mele dopo la cottura, pertanto nel frattempo si può procedere con gli altri passaggi. Prendere i bicchieri nei quali si realizzerà il dessert. Il suggerimento è quello di scegliere dei contenitori trasparenti per non perdere l’effetto degli strati che si creano alla fine della preparazione. A questo punto, è possibile sbriciolare il panettone o il pandoro sul fondo di ogni bicchiere fino a creare uno strato più o meno spesso 1/3 rispetto al dolce finale. Conservare un paio di quadratini di cioccolato per la decorazione. Grattugiare il cioccolato in una ciotola come a creare delle piccole scaglie.

Se le mele sono fredde, aggiungere l’uvetta e realizzare il secondo strato nel bicchiere. Spolverare sopra le scaglie di cioccolato ed il cacao e il dessert sarà pronto. Per dare un tocco di classe, si può far sciogliere i quadratini di cioccolato messi da parte e spargere la glassa lungo i bordi di ogni bicchiere. A finire, si può spolverare del cacao in polvere sulla superficie. Chi fosse provvisto della glassa di cioccolato può svolgere quest’ultima operazione decorativa con maggiore semplicità.

Ecco come stupire gli ospiti con un irresistibile dolce al bicchiere veloce e facile pronto in 10 minuti.

