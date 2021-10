Potrebbe sembrare una pizza anche se qualcuno potrebbe storcere il naso. Eppure, la ricetta che andremo a vedere in questo articolo è basata proprio sull’impasto della pizza. Quando ce l’hanno presentata, tra mille profumi, non stavamo nella pelle per assaggiarla. Si presentava davvero strana questa creazione che assomigliava quasi più a uno strudel a forma di cerchio che a una pizza. Vedremo in questa ricetta come stupire gli ospiti con la corona alle verdure per un’esperienza da mille e una notte. Facciamo contenti i nostri bambini e prepariamo loro i panzerotti con prosciutto e provola è un’altra ricetta perfetta da non dimenticare.

Tutti gli ingredienti

Ecco cosa ci servirà per preparare una bella pizza corona:

160 grammi di farina 00;

100 ml d’acqua;

80 grammi di ricotta affumicata;

un paio di mozzarelle;

40 grammi di zucchine grigliate;

40 grammi di melanzane grigliate;

100 grammi di pomodorini datterini;

2 grammi di lievito di birra;

olio extravergine, sale e pepe;

Stupire gli ospiti con la corona alle verdure per un'esperienza da mille e una notte

Come tutte le pizze si presta a qualsiasi farcitura, noi la riportiamo come l’abbiamo assaggiata, semplicemente con verdure grigliate e ricotta. Questi i passaggi della preparazione:

prepariamo la nostra montagnetta di farina e mescoliamo col lievito che avremo fatto sciogliere in acqua tiepida;

iniziamo a mescolare, unendo olio e sale e formando la classica palla pizza che faremo lievitare, coprendola tradizionalmente, per un’oretta circa;

stendiamo su un disco per alimenti di circa 22/24 cm e al centro inseriamo una terrina capovolta col diametro della metà, premendo forte. Dovrà uscirci un cerchio centrale;

prendiamo il coltello e partendo dal centro incidiamo 8 spicchi;

tagliamo la mozzarella a spicchietti e posizioniamola sulla parte esterna dell’impasto, quindi le verdure e la ricotta. Controlliamo sale e pepe;

solleviamo gli spicchi e pieghiamoli rivoltati verso l’esterno, lasciando al centro il foro della classica ciambella. Andremo così a creare una vera e propria corona;

spennelliamo con dell’olio e inforniamo a 200 gradi, per un quarto d’ora circa, controllando sempre a cottura. Quasi al termine, apriamo il forno e inseriamo i datterini con un goccio d’olio, sale e pepe.

A cottura ultimata, se ci piace, guarniamo con basilico fresco ed eventualmente una spolverata di formaggio grattugiato.

