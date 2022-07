Stupirà scoprire quali sono i nomi più diffusi in Italia tra cani maschi e femmina divertenti ma anche con significato

Gli animali domestici sono parte integrante delle nostre vite e in pochi potrebbero veramente farne a meno. Portare a casa un cucciolo di cane o di gatto è un’emozione che difficilmente si potrà scordare. Sicuramente un impegno che non andrà sottovalutato e che bisogna affrontare con la dovuta consapevolezza. Meglio evitare di prendere un animale se già si sa che non si sarà mai in casa. I cani, anche quelli più adatti alla solitudine, ma pure i gatti soffriranno terribilmente se lasciati a loro stessi per molto tempo. Se la decisione è presa e il cane è arrivato a casa nostra sarà necessario dargli un nome.

Per scegliere il nome del cane, però, è importante cercare di rispettare alcune fondamentali regole. Innanzitutto dovrà essere scelto una volta per tutte, il cane farà fatica ad abituarsi in caso di mutamenti. Da ultimo, stupirà scoprire quali sono i nomi più diffusi in Italia tra i cani.

Come scegliere il nome al cane

Una delle regole principali da seguire sarà quella che vuole il nome semplice, composto al massimo da due o tre sillabe. Ecco spiegato perché i cani dei nostri nonni avevano nomi che da Fido passavano per Pippo e Briciola, sempre nomi molto facili. Meglio evitare nomi troppo lunghi o troppo corti. Per non confondere il cane, poi, sarebbe preferibile scegliere nomi diversi a quelli utilizzati per i comandi, ad esempio, “riposo” o “fermo”.

Durante il corso della vita del nostro cane, poi, potrebbe succedere di cominciare ad utilizzare delle abbreviazioni o dei vezzeggiativi. Un buon modo per dimostrare affetto al quattro zampe che, però, potrebbe creargli confusione. Meglio, poi, non utilizzare nomi simili a quelli di altri animali domestici presenti in casa. Si consiglia, poi, di far incidere il nome sulla targhetta da mettere attaccata al collare del cane. Così, nel caso in cui si dovesse perdere, si avrà come punto di riferimento anche il nome dell’animale e il numero di telefono del proprietario.

Stupirà scoprire quali sono i nomi più diffusi in Italia tra cani maschi e femmina divertenti ma anche con significato

Tra i nomi più diffusi troviamo quelli che riprendono nomi di protagonisti letterari o cinematografici. Ettore, Achille, Zeus per ricordare la mitologia classica ma anche Nebbia, Rex, Balto o Lassie. I nomi di cani più diffusi in Italia sono Pallino, Luna, Birba, Trilli, Argo, Rocky, Mia, Zoe e tanti altri più o meno originali. Tuttavia, dare un nome diverso dal solito ad un cane permetterà di distinguerlo tra mille altri.

