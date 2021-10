In cucina la creatività ha sempre un posto d’onore. Saper gestire i fornelli è un grandissimo pregio, ma farlo con almeno un pizzico di creatività in più è la chiave del successo. Una delle ricette base della pasticceria è sicuramente la torta di mele.

È possibile prepararla senza burro né olio oppure trasformare questo classico in delle ciambelle dolci che scrocchiano sotto i denti. Qualcuno tenta persino di trasformarla in una girandola di gusto, eppure il dolce non è l’unico modo creativo di usare questo frutto in cucina.

Dunque, stupiamo la nonna con quest’insolito utilizzo delle mele e non si tratta della torta che conoscono tutti, ma di una squisita ricetta salata. Ecco come preparare le crocchette filanti di patate e mele.

Gli ingredienti necessari per 10 crocchette di patate e mele

mezzo chilo di patate (circa 3);

una mela media (possibilmente golden delicious);

un cucchiaio di pecorino romano;

un cucchiaio di parmigiano reggiano;

provola q.b;

prezzemolo q.b;

sale e pepe a piacere.

Per la panatura

100 grammi di farina;

200 grammi di acqua;

pangrattato q.b;

sale q.b;

olio per friggere.

Iniziare lavando le patate e praticando qualche piccolo forellino con i lembi di una forchetta. Occorrerà lessarle per una mezz’oretta oppure accartocciarle in un foglio di carta forno e posizionarle in microonde per 8 o 9 minuti alla massima potenza.

Schiacciarle ancora calde e poi aggiungere il formaggio grattugiato e la mela. Bisognerà o tritare la mela a julienne oppure grattugiarla con una grattugia a fori larghi. Quindi, salare e pepare a piacere e aggiungere anche il prezzemolo ben tritato.

Dare all’impasto la tipica forma delle crocchette, collocando al centro qualche cubetto di provola.

Per la pastella, mescolare la farina con l’acqua, avendo cura di non formare grumi. Quindi, passare le crocchette in questa pastella fluida e poi nel pangrattato.

L’ultimo passaggio per crocchette saporite e filanti

Bisognerà friggere le crocchette alla perfezione per un risultato ottimale, quindi ecco qualche ultimo consiglio:

tuffare le crocchette solo quando l’olio è ben caldo;

se l’impasto è troppo umido e morbido, collocarle in frigo per almeno mezz’ora prima della frittura;

non girare troppe volte le crocchette nell’olio;

friggerne poche per volta;

usare una padella non troppo grande ma profonda;

tamponare l’eccesso di olio con carta assorbente.