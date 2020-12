Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per il cenone di Natale. Spesso utilizziamo sempre i soliti molluschi e crostacei. Vongole, cozze, fasolari, gamberoni o scampi. Ma esiste un mollusco poco conosciuto, dal sapore strabiliante. Vediamo insieme come prepararlo.

Stupiamo i nostri ospiti con questo antipasto di pesce fuori dal comune

Il mollusco di cui stiamo parlando è il cannolicchio. Viene anche chiamato cappalunga. È un mollusco bivalve che si trova anche in Italia. Sia nell’Adriatico che nel Tirreno. Ma in commercio si trova anche proveniente dall’Atlantico.

Questo mollusco ha una forma curiosa. Sembra una specie di cannuccia. Per capire se sono freschi basterà toccare la parte bianca che sporge, altrimenti detto piede. Se si ritira allora significa che è fresco. E anche più saporito. Per poterli preparare in sicurezza andranno prima spurgati.

Il procedimento non è difficili, si fa proprio come le vongole. Andranno messi in acqua con aggiunto il sale. Ma l’unica accortezza è quella di farli stare in verticale. Solo così perderanno tutta la sabbia accumulata. Cambiare l’acqua un paio di volte nel giro di qualche ora.

Ora è necessario pulirli. Vanno aperti uno per uno. E poi bisognerà eliminare la sacca intestinale che si trova sotto la parte chiamata piede. È facilmente riconoscibile, andrà estratta con delicatezza. Ora basterà passare il cannolicchio sotto l’acqua per eliminare ogni residuo e siamo pronti per cucinarli.

Ingredienti per i cannolicchi gratinati al forno

1kg di cannolicchi;

80gr circa di pangrattato;

prezzemolo;

pepe e sale;

olio extra vergine d’oliva.

Procedimento

Cucinarli è facilissimo. Dopo averli spurgati e lavati per bene devono essere disposti su una teglia foderata di carta da forno. Ora prepariamo il mix per la gratinatura. Mischiamo in una ciotola il pangrattato, si può usare anche la mollica di pane. Aggiungiamo il prezzemolo tritato, sale e pepe. A piacimento si può aggiungere qualche altra erba aromatica, tipo l’erba cipollina. Mescoliamo bene e ricopriamo i cannolicchi con il composto. Ora un filo d’olio e il gioco è fatto.

Non ci resta che infornare il tutto a 180° gradi per 15 minuti massimo. E il nostro antipasto è pronto per essere servito.

Ed ecco come stupiamo i nostri ospiti con questo antipasto di pesce fuori dal comune. Con questo antipasto di pesce fuori dal comune il successo è assicurato. I cannolicchi non hanno bisogno di molto condimento, sono saporitissimi così. Si possono usare anche per preparare un ottimo spaghetto. Non ci resta che completare il menù con qualche altra gustosa ricetta a base di pesce. Visto che il forno ormai è acceso perché non preparare il pescespada in crosta di pistacchi.