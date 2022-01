Una delle tradizioni più diffuse in Italia è quella dell’aperitivo. Un modo per incontrarsi e scambiare due parole con gli amici ma non solo.

Meno impegnativo e più veloce di una cena è sicuramente un buon modo per riunirsi nei locali ma anche a casa.

Infatti organizzare un aperitivo a casa, specialmente in questi giorni di festa, è davvero molto semplice e veloce. Saranno sufficienti un buon bicchiere di vino o uno Spritz oltre a qualcosa da mangiare per fare un figurone.

Per preparare un aperitivo scenografico, infatti, non ci vuole molto. I meno tradizionali potranno anche provare un tipico antipasto svedese pronto in dieci minuti perfetto anche come aperitivo al posto dei classici panini.

Tra gli stuzzichini tradizionali più apprezzati troviamo, da sempre, salumi e affettati. Oggi si andrà a vedere come preparare delle rose stupende che sostituiranno il classico tagliere. Gli ospiti rimarranno deliziati da queste preparazioni e riceveremo davvero moltissimi complimenti.

Stupiamo gli ospiti con questo aperitivo brillante e scenografico pronto in pochi minuti da provare subito

Per preparare queste rose scenografiche sarà sufficiente procurarsi delle fette di salame e un bicchiere di vetro.

Prendere le fette di salame e sistemarle singolarmente sul bordo del bicchiere fino a terminarle. In seguito capovolgere il bicchiere su un piatto di portata e sfilarlo lentamente.

Per rendere ancora più bello questo aperitivo si potranno anche aprire leggermente i petali. Sicuramente un modo meno comune ma perfetto per portare in tavola un aperitivo capace di soddisfare sia il palato che l’occhio.

Queste rose di salame potranno essere decorate con del timo e accompagnate con olive o pezzi di formaggio.

E il prosciutto crudo?

Anche con il prosciutto crudo è possibile realizzare delle rose spettacolari. L’operazione sarà leggermente più complessa ma nulla di impossibile.

Sarà sufficiente acquistare delle fette leggermente più spesse da tagliare a metà e arrolare su se stesse. Il prosciutto potrà essere abbinato a delle foglie di insalata oppure a dei formaggi. Tra tutti si potrebbe provare a creare un mix con ricotta e menta unite a sale e pepe.

Sarà sufficiente mescolare insieme la ricotta e la menta che andranno, poi, salate e pepate.

In seguito utilizzare questo composto per decorare i petali delle rose di prosciutto crudo.

Quindi, stupiamo gli ospiti con questo aperitivo brillante e scenografico pronto in pochi minuti da provare subito.