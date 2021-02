Le uova sono un alimento sano e nutriente, con tutte le proteine e le vitamine che servono all’organismo umano. Le cuciniamo sempre in modo diverso e il risultato è sempre lo stesso: un piatto sano e gustoso.

Stupiamo gli ospiti con le uova in fonduta. Le uova, accompagnate da una fonduta di formaggi, sono protagoniste di un piatto molto saporito e adatto a una cena.

Per fare la fonduta ci vuole davvero pochissimo e le uova sono cotte in camicia, in modo sano e leggero.

Ingredienti

4 uova intere;

400 gr di spinaci;

1 spicchio d’aglio;

noce moscata;

1 cucchiaio di aceto di vino bianco;

burro;

sale;

pepe;

50 gr di pecorino;

120 gr di fontina;

1 dl di latte;

1 uovo intero.

Per prima cosa vanno preparati gli spinaci. In una pentola piena d’acqua salata, tuffiamo i nostri spinaci e lessiamoli per il tempo necessario. Quando saranno pronti, scoliamoli, strizziamoli e mettiamoli da parte. Prendiamo una padella e mettiamoci dentro lo spicchio d’aglio sbucciato, una noce di burro e un pizzico di noce moscata. Saltiamo gli spinaci in padella, di modo che prendano tutti gli aromi del burro. Copriamo con un coperchio per tenerli in caldo.

Prendiamo un’altra pentola con acqua bollente, versiamo il cucchiaio d’aceto e versiamoci dentro le uova per la cottura in camicia. Quando saranno cotte, preleviamole con una schiumarola e mettiamole da parte.

Sbucciamo i formaggi e tagliamoli a dadini, quindi mettiamoli in una pentola e facciamoli fondere per creare la nostra fonduta. Aggiungiamo quindi il latte e il tuorlo dell’uovo.

Impiattiamo seguendo questo procedimento: mettiamo sul fondo gli spinaci, poi la salsa al formaggio e poi le uova in camicia. Volendo, si può accompagnare il piatto con delle fette di pane abbrustolito su di una piastra o su una padella. Ed ecco come stupiamo gli ospiti con le uova in fonduta!