Con l’avvicinarsi dell’estate finalmente tornano nelle nostre cucine i dolci frutti estivi. Pesche, ciliegie, albicocche, tutti frutti molto ghiotti. Non siamo gli unici però ad esserne così golosi. Anche i moscerini sono dei grandi amanti dei frutti dolci. Gli ronzano intorno sempre più numerosi. Eppure, pochi sanno che ci si può liberare di questo fastidio adottando dei facili stratagemmi.

Dunque è stupefacente quanto facile sia eliminare i moscerini della frutta con questi semplici trucchi.

Menta, origano e rosmarino

Il profumo di alcune piante aromatiche è tanto piacevole al nostro olfatto, quanto repellente per questi animaletti. Per questo motivo posizionare dei piccoli vasetti di origano, menta o rosmarino nelle vicinanze della frutta è un ottimo dissuasore. In alternativa si possono mettere sul davanzale della finestra in cucina. In questa maniera creeremo una vera e propria barriera di difesa. Per chi non ha tempo e voglia di prendersi cura delle piantine ecco un escamotage furbo. Versiamo dunque qualche goccia di olio essenziale estratto da una di queste piantine aromatiche intorno al contenitore della frutta. In alternativa possiamo optare anche per estratti di eucalipto, citronella o geranio. Ripetiamo poi questa operazione non appena avvertiamo il primo ronzio.

Infuso di aglio

Un’alternativa Per chi non è infastidito dal forte odore dell’aglio è creare un infuso dal notevole potere repellente. Si dovrà mettere qualche testa di aglio a bollire in acqua. Si possono tranquillamente utilizzare gli scarti, come bucce o anime. Lasciare quindi cuocere per circa un quarto d’ora. Una volta stiepidito filtrare il tutto. Quindi riempire uno spruzzino. Vaporizzare con questo liquido i punti di accesso della casa. Spruzzare poi anche sul piano di appoggio del contenitore della frutta. In questa maniera i moscerini si terranno ben lontani.

Una trappola

Per chi se la sente si può creare una trappola. Quindi versare dell’aceto di vino in un bicchiere. Poi coprire bene con la pellicola trasparente. Quindi praticare dei buchi, con l’aiuto dei rebbi di una forchetta o di uno stuzzicadenti, sulla superfice. Accadrà che i moscerini, attratti dall’odore dell’aceto, entreranno attraverso i fori nel bicchiere. Ne rimarranno poi però intrappolati, e non riusciranno più ad uscire. Il liquido del bicchiere va sostituito ogni 2 o 3 giorni.

Seguendo uno di questi metodi potremmo dire addio al ronzio intorno ai nostri dolci frutti. Difatti è stupefacente quanto facile sia eliminare i moscerini della frutta con questi semplici trucchi.

