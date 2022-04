Gli italiani hanno ripreso a viaggiare e soprattutto a riscoprire le bellezze della nostra Italia. Sia nelle gite veloci ma piacevoli di un solo giorno come questa che avevamo suggerito. Ma anche in vista delle prenotazioni e delle tanto agognate e sospirate vacanze estive. Anche in questo caso, vogliamo segnalare una meta bellissima che tanto piace e soddisfa le famiglie italiane. Proprio in tema di vacanze estive, se non abbiamo ancora prenotato, ecco una meta meno comune, ma straordinaria, che potrebbe farci innamorare al solo sguardo. Tuffiamoci, è proprio il caso di dirlo in questo mare da sogno, ma per tutti i budget.

Acqua cristallina e sabbia di un colore unico

Piace tantissimo ai turisti Licata, comune in provincia della strepitosa Agrigento, nell’altrettanto fantastica Sicilia. Scorrendo le opinioni sul web, diventate ormai fondamentali per non rischiare un buco nell’acqua al momento della prenotazione, emergono moltissimi pareri positivi. Soprattutto le attenzioni dei turisti si concentrano su queste 5 caratteristiche:

mare cristallino;

spiagge con sabbia dai colori unici;

cucina strepitosa;

rapporto qualità prezzo molto valido;

relax con lo sfondo della macchia mediterranea

Stufi delle solite mete e alla ricerca di qualcosa di diverso ecco perché migliaia di italiani e stranieri amano alla follia questa meravigliosa spiaggia per tutti i portafogli

Nonostante sia una cittadina abbastanza grande, con i suoi quasi 35.000 abitanti, Licata mantiene quella sua tradizionale tranquillità, che invita al relax. Secondo i viaggiatori, alcune spiagge di Licata sarebbero tra le più belle dell’intero sud. Ci riferiamo a quella di Rocca San Nicola, alla “Mollarella” e a quella di “Poliscia”. Se cerchiamo tranquillità, la possiamo comunque trovare, con la scelta di molte spiagge particolarmente belle. Se ci piace anche frequentare un po’ di vita e i locali della vita serale e notturna, a Licata non manca proprio nulla.

Dove soggiornare a Licata

Stufi delle solite mete e alla ricerca di qualcosa di diverso Licata offre anche parecchie possibilità di alloggio. Da quelle lussuose a quelle per tutte le tasche. Vicini al centro o fuori città, la scelta è comunque ampia tra:

mini-hotel e campeggi;

alberghi;

bed and breakfast;

appartamenti e alloggi;

ville e case vacanza.

Per gli amanti del mare, c’è addirittura la possibilità di affittare delle imbarcazioni su cui soggiornare, appoggiandosi ad aziende e privati del luogo. Tutto, insomma per una vacanza da non dimenticare.

