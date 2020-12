Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina pugliese è legata alle tradizioni del territorio e alle sue preparazioni povere ma gustose. Molti piatti sono formati da carne che i pastori erano soliti allevare nelle campagne della puglia.

Lo stufato alla pugliese, una ricetta della tradizione, contiene tutto il gusto e il sapore della vera cucina contadina pugliese.

La presenza di vari tagli di carne e la facile reperibilità degli ingredienti lo rendono un secondo speciale e adatto a ogni occasione.

Vediamo quindi come preparare un vero stufato alla pugliese.

Ingredienti

500 gr di spalla d’agnello;

400 gr di petto di vitello;

400 gr di cosce di pollo;

3 carote;

4 zucchine;

3 cipolle medie;

2 porri;

5 patate;

1 cuore di sedano;

1 cucchiaino di prezzemolo;

sale e pepe;

Pane casereccio da tostare.

Stufato alla pugliese, una ricetta della tradizione

Tagliare a pezzettoni la carne d’agnello. Tagliare quindi anche la carne di vitello e quella di pollo a pezzettini più piccoli. Pulire e tagliare in egual misura anche le carote, le zucchine, le patate, il sedano e i porri. Triturare in modo grossolano il prezzemolo.

In una pentola molto ampia, mettervi la carne di vitello, versarvi 3 litri di acqua, salarla e portarla a ebollizione. Cuocere quindi per 15 minuti e aggiungere poi l’agnello e il pollo. Far bollire nuovamente e aggiungere le cipolle, le carote, il sedano e i porri. Far cuocere per circa 10 minuti e aggiungere quindi le patate e le zucchine; salare e pepare secondo necessità. Far andare a fuoco bassissimo per permettere la cottura del piatto in modo omogeneo.

Quando lo stufato sarà dunque pronto, mettervi sulla superficie il prezzemolo tritato e impiattare.

Servire con delle fette di pane casereccio tostato e oliato con un filo di olio a crudo freschissimo.

Lo stufato pugliese si conserva per massimo due giorni nella sua pentola di cottura.

