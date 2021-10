Lo smart working ha fatto scoprire a tantissime persone che lavorare in maniera intelligente e autonoma è possibile anche da casa. In questo senso, la tecnologia è un grandissimo aiuto. Non si parla solo di computer, ovviamente, ma anche di tanti altri strumenti che possono essere utilizzati per portare a compimento le attività di tutti i giorni.

Non solo il lavoro, ma anche lo svago può beneficiare di questi “tools” online completamente gratuiti o che prevedono un piano di abbonamento accanto a uno gratuito. Nell’articolo di oggi illustreremo ai Lettori 6 strumenti gratis su Internet in grado di semplificare il lavoro e non solo per tutti.

Lavoro e svago al massimo

La prima applicazione, molto utile, completamente Web ma utilizzabile anche tramite app, si chiama Evernote. Si tratta di uno strumento per prendere appunti, organizzare le attività e archiviarle. Può essere utilizzato anche come editor di testi, ma le sue funzioni non sono complete come quelle di Word o altri.

Evernote consente di gestire promemoria e appunti anche molto complessi. Esiste sia un piano gratuito che uno a pagamento per utilizzarlo su più dispositivi. In alternativa, si può utilizzare Google Keep.

Spesso i servizi per i trasferimenti di grandi file pongono dei limiti fastidiosi da superare. Ebbene, per chi deve inviare file molto pesanti esiste Smash, un servizio online totalmente gratuito che non pone alcun limite di dimensione per l’invio. È disponibile sia in versione Web che in versione mobile, come applicazione.

Una validissima alternativa ai programmi di fotoritocco a pagamento si chiama Canva. È uno strumento di progettazione grafica ricco di template, grafiche già pronte, caratteri accattivanti e tanto altro. Ha il vantaggio di essere completamente gratuito, almeno nelle sue funzioni base che sono già sufficienti per lavorare bene. Sempre nel campo dell’editing, molto utile è VN Video Editor. Si tratta di un’applicazione di editing video semplice, veloce ma molto completa.

Se per lavoro ci si ritrova a dover svolgere sondaggi o indagini anche complessi si può utilizzare Survey Monkey. È uno degli strumenti più diffusi, anche per i questionari amichevoli tra amici, ma diventa preziosissimo per le aziende. Infine, coloro che hanno bisogno di una rassegna Web personalizzata per il proprio lavoro troveranno in Feedly uno strumento prezioso. L’applicazione permette di selezionare i siti da cui si vogliono ricevere aggiornamenti, che verranno tutti visualizzati nella stessa pagina.