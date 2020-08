Strofina del sale sul ferro da stiro e guarda cosa succede. La piastra del ferro da stiro non scorre bene sui vestiti? Probabilmente è arrivato il momento di pulirla! Per farlo puoi utilizzare del comune sale grosso marino integrale, kosher o il salgemma. Procurati, inoltre, un qualsiasi asciugamano. In quest’articolo ti mostreremo come pulire un ferro da stiro con il minor dispendio di energie possibile.

Accendi il ferro da stiro e lascialo scaldare fin quando non raggiunge la temperatura massima. In genere, il raggiungimento di quest’ultima è segnalato da una piccola spia rossa. Piega in quattro parti l’asciugamano mettilo sull’asse da stiro e spargici sopra del sale. In seguito, facendo attenzione a non scottarti, fai scorrere il ferro da stiro sul sale, muovendolo avanti e dietro. Devi compiere lo stesso movimento che faresti per stirarlo. Appena lo scosterai, ti renderai conto che lo sporco sarà rimasto attaccato al sale e che la piastra del ferro sarà tornata come nuova!

Certo, può darsi però che in alcuni casi lo sporco sia particolarmente ostinato e le macchie non si levino al primo tentativo. Non demordere: in fondo non hai perso molto tempo. Prova invece a ripetere il procedimento una o due altre volte, fino a pulire del tutto il ferro da stiro.

Come fare se anche con più tentativi non riesci a rimuovere alcune macchie

Prova a ripetere il procedimento, ma stavolta utilizzando un foglio in alluminio al posto dell’asciugamano. Si raccomanda di optare direttamente per questa variante del metodo se l’intenzione è quella di rimuovere la plastica sciolta depositatasi sulla piastra dell’elettrodomestico.

Per potenziare ulteriormente l’azione del sale è possibile, infine, utilizzare l’ammoniaca. Prima di farlo, ricordati però di spegnere il ferro da stiro onde evitare di scottarti. Dopo avere svolto il normale procedimento, prendi uno straccio pulito e inumidiscilo con dell’ammoniaca. Infine, passalo con cautela sulla piastra del dispositivo.

