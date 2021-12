Abbiamo più volte detto che bisogna prendere l’argomento “farmaci” con le pinze poiché alquanto delicato. Infatti quando assumiamo superficialmente un farmaco senza prescrizione medica, non pensiamo alle conseguenze.

Dunque, è di fondamentale importanza rivolgersi sempre prima al proprio medico di fiducia che, conoscendo le nostre patologie, può darci la conferma per l’assunzione di farmaci da noi ritenuti innocui. I farmaci servono in genere a farci stare meglio. Basti pensare, per esempio, al paracetamolo contro la febbre. Eppure, se presi a lungo termine, potrebbero essere controproducenti e non solo problemi ai reni ma anche calcio e ferro scivolerebbero giù a causa di questi innocui farmaci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Magari assumiamo dei farmaci prescritti dal medico perché soffriamo di determinate patologie. Ma forse pochi sanno che alcuni di questi farmaci sono i responsabili dell’insonnia. Sicuramente è una sensazione fastidiosa non poter dormire, poiché disturbati da qualcosa, soprattutto quando l’indomani ci aspetta una giornata intensa e faticosa. A determinare le possibili cause dell’insonnia ci ha pensato l’Istituto Superiore di Sanità, che ha indicato alcuni fattori.

I farmaci e le altre cause dell’insonnia

Stress e ansia non sono le uniche cause dell’insonnia ma anche questi farmaci potrebbero esserlo. Infatti, l’ISS ha redatto una lista delle possibili cause, dove in cima cita proprio lo stress e l’ansia che, come sappiamo, a livello psicologico possono giocare brutti scherzi.

Proseguendo cita anche possibili malattie cardiache tra le quali, per esempio, la tachicardia che porta il paziente a svegliarsi di impulso, qualora si trovasse nella fase di dormiveglia. E restando nell’ambito psicologico, cita anche problemi più seri come la depressione.

Su questa scia, i farmaci che potrebbero determinare l’insonnia sono proprio gli antidepressivi e i farmaci steroidei come i corticosteroidi. In questi casi, sarà di fondamentale importanza contattare il medico per una consultazione, poiché l’insonnia protratta nel tempo potrebbe peggiorare la qualità della vita.

Stress e ansia non sono le uniche cause dell’insonnia ma anche questi farmaci potrebbero esserlo

Se, invece, il medico ci ha prescritto questi farmaci per un breve periodo e riscontriamo problemi di insonnia, è probabile che riprenderemo la nostra normale routine notturna non appena avremo espulso gli effetti dei farmaci. In ogni caso, se siamo stati in vacanza o in viaggio per lavoro e, quindi, abbiamo cambiato letto e cuscino o siamo andati in posti con il fuso orario, allora avere difficoltà a dormire potrebbe essere un fattore normale e temporaneo.

Bisognerebbe valutare le cause dell’insonnia in base al proprio stile di vita, all’alimentazione e ai farmaci e insieme al medico. Solo così sarà possibile determinare le reali cause. In ogni caso, ancora una volta sosteniamo che il parere del medico è indiscusso, pertanto è necessario consultarlo per qualsiasi informazione.

Approfondimento

Sembra incredibile ma non solo i farmaci per la pressione ma anche questi potrebbero aumentare il colesterolo