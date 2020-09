Soffrite di stress da PC? Ecco qualche semplice esercizio per migliorare lo smartworking!

Se quando lavorate al computer vi sentite stanchi e affaticati, potreste soffrire da stress da PC. Lavorare in smartworking comporta rimanere ore e ore di fronte allo schermo del computer e questo non fa di certo bene alla nostra salute. Perciò, riempite la vostra giornata lavorativa con brevi pause, semplici esercizi e una corretta alimentazione. Questo renderà una lunga giornata di lavoro al computer meno faticosa. Oltre a perfezionare una routine di “self-care”, impostare correttamente il proprio spazio di lavoro può eliminare la fatica riducendo lo stress non necessario. Se quindi anche voi siete stanchi dello stress da PC, ecco qualche semplice esercizio per migliorare lo smartworking!

Prendetevi una pausa

Fare pause mentre si lavora al PC è fondamentale. Prenditievi qualche minuto per rilassare occhi, spalle e mani. Usate questo tempo per muovere diversi gruppi muscolari. Allungatevi, riempite la bottiglia d’acqua o fatevi due passi in un’altra zona della casa. Se potete, fate una camminata veloce di 10 minuti durante la pausa. Migliorerà il flusso sanguigno e aumenterà l’energia fisica e mentale.

Durante le pause, cercate di respirare aria fresca. Questo aumenterà l’ossigeno nei polmoni e di conseguenza la chiarezza del cervello. Se è giorno, l’esposizione alla luce naturale ricorderà al vostro corpo che siete ancora nella parte attiva della giornata.

Se non potete uscire di casa, basterà apri le persiane e, se possibile, avvicinarvi a una finestra per massimizzare l’esposizione alla luce del giorno. Oppure, se siete fortunati e avete un balcone o un giardino, uscite qualche minuto per rinfrescare le idee.

Ascoltate della musica senza testo

Per combattere adeguatamente lo stress da PC, provate ad ascoltare musica energica. La musica attiva i neurotrasmettitori del benessere nel cervello, aiutando a rimanere non solo felici, ma anche concentrati. Se vi state dedicando ad un progetto complicato, provate la musica senza testo per ridurre al minimo le distrazioni.

Artisti jazz come Miles Davis e John Coltrane hanno entrambi album privi di testi, con un ritmo costante, ma vivace.

Anche la musica classica in genere non ha testi ed è spesso allegra, ottima per lo smartworking!

Fissare uno schermo per lungo tempo può causare un grave affaticamento degli occhi. Ecco qualche semplice esercizio per alleviare il fastidio.

a) Rotazione degli occhi: con gli occhi chiusi, spostateli lentamente con movimenti circolari per un minuto.

b) 10-10-10: ogni 10 minuti, guardate un oggetto a circa 3 metri di distanza per 10 secondi. Sbattete le palpebre in modo naturale e lasciate che gli occhi si rilassino sull’oggetto invece di fissarlo.

Se la vostra postura è scorretta, i muscoli dovranno lavorare molto di più per sostenere il corpo. I muscoli si stancano quando lavorano troppo duramente, quindi riadattate la vostra posizione. Raddrizzate la colonna vertebrale in modo che le orecchie siano allineate con le spalle.

Rilassate le braccia, tenendole vicine al corpo. Estendete gli avambracci davanti a voi in modo da poter raggiungere comodamente la tastiera e il mouse. Potrebbe essere necessario avvicinare la sedia alla tastiera.

Tenete i piedi ben appoggiati al pavimento. Regolare l’altezza del sedile può venirvi in aiuto.

La disidratazione porta alla fatica, quindi è importante bere acqua durante il giorno. Sentirsi stanchi potrebbe essere il modo in cui il nostro corpo ci dice che ha sete. Cercate ogni tanto di bere un bicchiere d’acqua, invece del caffè o delle bevande energetiche, mentre lavorate. Assumere troppa caffeina può fare sentire più stanchi, nervosi e danneggiare lo stomaco.

Stress da PC? Prova gli esercizi da scrivania!

Provate a fare qualche esercizio da scrivania. Cominciate con la respirazione. Questo esercizio, consigliato sia dai medici, che dai praticanti di yoga, aumenterà il vostro livello di energia e ripristinerà la vigilanza. Attenzione però: evitate di provarlo se soffrite di problemi respiratori o siete soggetti a svenimenti frequenti (problemi di pressione bassa, ad esempio).

Sedetevi con la colonna vertebrale dritta e assicuratevi di essere a vostro agio e ben comodi.

Con la bocca chiusa, inspirate ed espirate rapidamente attraverso il naso. Ogni respiro dovrebbe avere la stessa lunghezza, ma manteneteli brevi (tre cicli di inspirazione ed espirazione al secondo).

Continuate così per 15 secondi, quindi respirate normalmente.

Se avvertite sensazioni di stordimento, fermatevi immediatamente.

Un altro esercizio utile è quello di allungare la schiena. Per l’allungamento della parte superiore e inferiore della schiena, mentre siete seduti, estendete entrambe le braccia verso il soffitto, con le dita intrecciate. Assicuratevi che le braccia siano dritte, quindi inclinatevi lentamente da un lato all’altro, rimanendo in asse.

Inarcate ora la schiena. Alzatevi e sostenete la parte bassa della schiena con le mani. Inarcate delicatamente la schiena all’indietro, mantenendo la posa per 5-10 secondi.

Due esercizi per il collo

Non dimenticatevi del collo! L’uso a lungo termine del computer può causare tensione al collo, soprattutto se la configurazione del PC non è ideale dal punto di vista ergonomico. Usate queste tecniche per evitare che i muscoli del collo si irrigidiscano. Ripetete più volte ciascuno di questi esercizi:

a) Rotolamento della testa: mentre siete seduti, abbassate l’orecchio sulla spalla e mantenete la posizione per circa 10 secondi. Quindi, ruotate lentamente il collo verso il basso e dall’altra parte (in modo che l’altro orecchio sia abbassato sull’altra spalla). Fate movimenti lenti per evitare distorsioni spiacevoli.

b) Girare la testa: girate la testa a destra e guardate oltre la spalla, mantenendo la posizione per 10 secondi. Quindi, girate lentamente la testa a sinistra e fate lo stesso.

Grazie a questi piccoli esercizi, potrete alleviare il fastidio da stress da PC e lavorare più serenamente davanti al vostro schermo!