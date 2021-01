In arrivo la nuova piattaforma per la gestione del rischio stress lavoro-correlato. Finalmente si efficienta la gestione dello stress da lavoro-correlato, l’INAIL presenta la novità. Proiezionidiborsa illustra ai Lettori, in pochi minuti di lettura, in cosa consiste la nuova piattaforma e, più in particolare, cosa si intende per stress lavoro-correlato. Il nostro legislatore, sulla base del d.lgs. 81/2008, obbliga i datori di lavoro a gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha dato indicazioni necessarie per valutare tale rischio. Ha individuato, pertanto, ai fine dell’attuazione dell’obbligo imposto dalla legge, un percorso metodologico da seguire.

Successivamente, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro ha pubblicato una piattaforma online per le aziende onde poter fare delle corrette valutazioni. Grazie al notevole utilizzo della piattaforma da parte delle aziende, la metodologia di valutazione è stata aggiornata e migliorata.

Di cosa stiamo parlando

Il rischio stress da lavoro-correlato può interessare qualsiasi ambiente di lavoro, in quanto è caratterizzato da aspetti connessi con l’organizzazione e ambiente di lavoro. Si pensi al carico di lavoro, pianificazione, nonché al contesto lavorativo, come ruolo ricoperto, e agli effetti che possono produrre. L’Accordo europeo sullo stress da lavoro lo ha definito come una condizione caratterizzata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale. Nonché dalla circostanza che alcuni si sentano non in grado di corrispondere alle aspettative riposte in loro.

Il d.lgs n.81/2008 lo pone alla pari di tutti gli altri rischi correlati all’ambiente lavorativo.

Stress da lavoro-correlato, l’INAIL presenta la novità

L’INAIL comunica l’arrivo della nuova piattaforma reingegnerizzata online per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Per accedervi sono necessarie le credenziali dispositive INAIL. La piattaforma può essere utilizzata da:

datore di lavoro;

suo delegato;

da soggetti terzi provvisti di credenziali, abilitati come “incaricati stress lavoro-correlato” dal datore di lavoro.

Nel comunicato, l’INAIL mette a disposizione il servizio online “INAIL risponde”, per informazioni tecniche riguardanti la nuova piattaforma.

Pertanto l’obiettivo principale della valutazione del rischio riguarda l’individuazione delle varie criticità che possono presentarsi. Ciò per migliorare le condizioni lavorative anche sotto il profilo psicologico, nonché i livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

