Stress addio con l’ingrediente segreto più adatto al nostro problema, che fa sparire l’aria spenta e la pelle flaccida. Una buona integrazione di vitamine e minerali specifici ci permette di combattere la stanchezza e di recuperare una pelle tonica e compatta. Ecco la ricetta giusta trovata dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Svegliamo il nostro metabolismo

A primavera, a tutte le età, capita di soffrire di problemi intestinali, mestruazioni abbondanti, stress psicofisico. Per svegliare il nostro metabolismo, raccogliamo l’ortica durante una passeggiata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Possiamo gustarla bollita come gli spinaci, ma anche scottata in acqua bollente, strizzata e unita alle uova strapazzate. In alternativa, possiamo assumerla in polvere e mescolarla a zuppe e minestre. L’ingrediente segreto contenuto nelle sue fibre è l’acido formico, che agisce in sinergia con il ferro.

Pronto soccorso per la pelle

Il ferro è l’ingrediente segreto principe per il nostro corpo, ci darà sprint, preparandoci all’estate. È l’integratore più importante da assumere in primavera per stimolare la produzione di collagene della pelle.

L’epidermide secca è il segnale che abbiamo bisogno di integrarlo. Soprattutto se si ha la cattiva abitudine di fumare, per contrastare l’azione negativa del cadmio presente nel tabacco.

Il ferro va assunto in capsule, al mattino. E non dimentichiamo una tisana di equiseto alla sera, una pianta detox che si usa molto nelle diete a dimagrimento veloce. Ha un ottimo sapore, energizza ma non eccita. L’equiseto è anche ricchissimo di potassio e di silice.

L’alga azzurra ci salverà

Stress addio con l’ingrediente segreto che fa sparire l’aria spenta e la pelle flaccida. Gli scienziati dicono che il cibo del futuro conterrà sempre un pizzico di spirulina, l’alga azzurra che cresce nelle acque salmastre delle zone tropicali, ricchissima di aminoacidi, proteine e vitamine. Ma noi attrezziamoci subito.

Se vogliamo recuperare in fretta energia e tono, non dimentichiamo di assumerla in gocce in poca acqua al mattino. Oppure di includerne un cucchiaino nella salsa yogurt per condire le nostre insalate.

Stress addio con l’ingrediente segreto che fa sparire l’aria spenta e la pelle flaccida

Anche se il ferro ci aiuta a mantenere una buona performance fisica e lavorativa, ci capita di arrivare a sera totalmente scarichi. Ecco un altro ingrediente segreto per combattere lo stress, che si può assumere sotto forma di tisana e di compresse.

Il fieno greco contiene trigonellina, lecitina e galattomannani: potenzia al massimo la nostra forza muscolare ma agisce anche sul metabolismo del grasso.