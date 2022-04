La cucina di pesce, talvolta, tende ad intimorire passando come un tipo di cucina complessa e inaccessibile. In realtà il segreto del pesce, quello che conta veramente, è sceglierne uno di buona qualità perché poi non sarà necessario dedicarci grandi preparazioni. La ricetta che proponiamo oggi è proprio l’esempio di questo concetto.

Saranno infatti pochissimi i passaggi per realizzare una portata ricca di gusto con calamari, gamberi e verdure rendendo strepitoso questo semplice primo piatto.

Vediamo cosa occorre per preparare il nostro delizioso primo piatto di mare.

Ingredienti e preparazione

Come detto in precedenza, specialmente quando cuciniamo il pesce, è importante che questo sia di buona qualità. Con pochi euro di spesa in più, infatti, la differenza sarà palpabile. Per il primo piatto di oggi ci serviranno:

gamberi;

calamari;

asparagi;

pomodorini;

aglio;

vino bianco;

prezzemolo;

limone.

Primo passaggio sarà quello della pulizia dei gamberi che sarà la prima fonte di sapore del piatto. separiamo le teste da corpo e rimuoviamo il carapace e le zampette dal gambero. Dopo aver compiuto questa operazione, metteremo a scaldare in padella dell’olio con uno spicchio di aglio e dei gambi di prezzemolo. Quando l’olio avrà preso calore, spremeremo all’interno della padella le teste dei gamberi, ricche di polpa e di gusto. Lasciamo insaporire qualche minuto per poi sfumare con del vino bianco questo fondo. Quando l’alcol sarà evaporato, aggiungeremo in padella anche dei pomodorini tagliati a metà.

Strepitoso questo semplice primo piatto con gamberi, calamari e verdure da divorare a pranzo e cena

Mentre il sughetto prende sapore procediamo a tagliare a rondelle anche gli asparagi, avendo cura di conservare le punte. Fatto questo aggiungiamo i gambi degli asparagi in padella, mentre le cime saranno utilizzate in un secondo momento. A questo punto possiamo procedere alla pulizia del calamaro che dovrà essere privato della cartilagine interna, occhi e pelle. Se ci risultasse complicato questo passaggio possiamo farlo svolgere in pescheria.

Una volta ottenuto il calamaro pulito, affettiamolo a listarelle sottili per poi buttarlo in padella a fiamma alta per qualche minuto.

Già in questo momento dalla padella comincerà a salire un inebriante aroma di pesce, arricchiti dal profumo degli asparagi.

Facciamo cuocere la pasta e terminiamone la cottura in padella gli ultimi 2 minuti aggiungendo anche le punte degli asparagi. Portiamo il tutto a cottura, impattiamo ed aggiungiamo alla fine una grattugiata di scorza di limone che donerà freschezza.

