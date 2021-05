Le fave sono coltivate fin dai tempi dei nostri antenati. Usate in svariate ricette e rivalutate per il loro gusto forte. Esiste uno strepitoso metodo per coltivare le fave sul balcone di casa o in giardino per mangiarle in qualsiasi momento crude o cotte con pancetta. Infatti, questo alimento non piace a tutti. Ma con la pancetta, il sapore si rivaluta e raggiunge il massimo se accompagnato da pane tostato. Una rivisitazione della cultura contadina sulle nostre tavole.

Come coltivare le fave sul balcone di casa o in giardino

Coltivare le fave in un vaso da predisporre sul balcone è molto semplice. La coltivazione è simile a quella operata nei campi. Il vaso da utilizzare deve essere molto grande. Riempire il vaso di terriccio misto al compost. Impiantare i semi a 10 cm di profondità. Utilizzare al massimo quattro semi per vaso per dare spazio alle piantine di crescere. Nella tradizione le fave si seminano il 10 novembre seguendo il detto popolare “per San Luca la fava in buca”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Questa piantina non ama i ristagni di acqua e ha bisogno di pochissima acqua, quindi, non innaffiare di continuo, perché potrebbe ingiallire.

Attendere che il frutto cresca e non essere precipitosi a raccoglierlo subito, bisogna attendere la completa maturazione.Ecco lo strepitoso metodo per coltivare le fave sul balcone di casa o in giardino per mangiarle in qualsiasi momento crude o cotte con pancetta.

Grandi proprietà nutrizionali

Le fave dovrebbero far parte del nostro orto sul balcone o in giardino per le grandi proprietà nutrizionali. Infatti, è il legume con un minore apporto di grassi e una grande quantità di proteine. Inoltre, ha una grande quantità di acqua e ferro che lo rende perfetto per la nostra energia e circolazione sanguigna.

Infatti, le fave sono inserite nelle diete vegetariane e vegane, ideali per coloro che sono sottoposti ad allenamenti sportivi o affaticamento da studio.

Poi, le fave per il loro odore sono utilizzate anche in cosmetica, in particolare nei profumi. Inoltre, la farina delle fave è utilizzata per attenuare le lentiggini. La farina di fave contiene la vitamina B1, B2 e acido folico. Inoltre, contiene anche tracce di vitamina A e C.