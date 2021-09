Nonostante sia un’attività in grado di donarci tantissime soddisfazioni, curare l’orto vuol dire anche trovarsi ad aver a che fare con diversi problemi. Innanzitutto, il clima e tutte le conseguenze che questo porta con sé, ma non solo. Sono anche tanti altri, infatti, gli inconvenienti che si potrebbero verificare e che dobbiamo saper affrontare. Non solo per scongiurare la morte delle piante che stiamo coltivando ma anche per evitare il fallimento di tutti i risultati fino a quel momento raggiunti.

I nemici numero uno

Trattandosi di un’attività che portiamo avanti all’aperto, o comunque negli spazi esterni dell’abitazione, ci troviamo costantemente a dover fronteggiare la presenza di insetti e animali. D’altronde, sono loro i nemici numero uno dell’orto.

Basti pensare, infatti, a quanti parassiti si rivelano dannosissimi per alcuni tipi di piante o quanti animali possono causare danni potenzialmente letali per alcune specie. Proprio per questo, al fine di assicurarsi una coltivazione di successo, un aspetto importante riguarda proprio il saperli tenere lontani. Non a caso, sarà proprio di questo che andremo a parlare nel prossimo paragrafo.

Strepitoso il motivo per cui tantissimi stanno lasciando due pentole appese sopra l’orto

Tra formiche, cocciniglie, scarafaggi e lumache, le “minacce” che siamo chiamati a fronteggiare sono davvero tante. Anche per questo motivo non è oggi la prima volta che sveliamo metodi per tenere lontani questi fastidiosi animali. Ad esempio, poco tempo fa abbiamo rivelato come oltre ad aglio e cipolla, è questo l’alimento super efficace contro le blatte.

Oggi proseguiamo a parlare di tecniche in grado di difendere il giardino e l’orto, concentrandoci su un fantastico metodo in grado di cacciare via un animale in particolare. Vediamo, infatti, perché è strepitoso il motivo per cui tantissimi stanno lasciando due pentole appese sopra l’orto. Per molti sembrerà incredibile, ma la ragione per cui molti fanno ciò è quella di sbarazzarsi delle talpe.

Come molti ben sapranno, le talpe si rivelano essere dei nemici giurati per l’orto e per le piante. In quanto, a causa soprattutto dei tunnel che costruiscono, rovinano il terreno e causano diversi danni alle specie che coltiviamo. Proprio per questo motivo, sempre più persone decidono di appendere, su un albero o su un palo, due pentole molto vicine tra loro. Esattamente sopra o accanto a dove questi animali hanno costruito la loro rete di gallerie.

Il motivo è molto semplice. Difatti, non tutti lo sanno, ma la talpa possiede un udito estremamente sviluppato, di conseguenza è estremamente sensibile ai rumori e, soprattutto, alle vibrazioni. Ragion per cui le due pentole, che sbatteranno tra loro a causa del vento, andranno a disturbare moltissimo questi animali. I quali, senza pensarci due volte, preferiranno muoversi verso altri orti e altri luoghi. In quanto, appunto, non riusciranno a sopportare per molto la vibrazione causata da questo continuo contatto.