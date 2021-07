L’estate è il periodo della frutta fresca che madre natura ci dona in tutte le sue varietà e di cui la nostra Italia eccelle in qualità. Angurie e meloni, pesche e albicocche, ciliegie e fragole sono a nostra disposizione per merende e spuntini eccezionali e salutari. Frutta che possiamo mettere nella macedonia, unire al gelato e usare per frappè e frullati. E a proposito ecco uno strepitoso frullato estivo del momento che attacca i grassi e dona energia quotidiana. Come unire davvero l’utile al dilettevole.

Un frullato che non è proprio un frullato

Noi lo chiamiamo frullato ma il suo termine tecnico corretto sarebbe “smoothie” che gli americani hanno inventato per le loro merende. È a base di frutta e verdura fresche con lo yogurt, il latte o addirittura il formaggio cremoso. Noi lo proponiamo nella versione più light e digeribile solamente con lo yogurt e la frutta fresca. Nel nostro caso il melone e le pesche, ma ce ne sono tante di varietà davvero interessanti che potremo sperimentare. Mettiamo anche una spolverata di cannella che servirà a depurare fegato e intestino elevando gli anticorpi.

Strepitoso frullato estivo del momento che attacca i grassi e dona energia quotidiana

Ricapitoliamo quindi gli ingredienti di questo nostro smoothie:

300 grammi di yogurt magro;

350 grammi di pesche;

350 grammi di melone;

del succo di limone;

una spolverata di cannella.

Tagliamo in fette piccole tutta la frutta e lasciamola riposare col limone. Quindi mettiamo tutto in un mixer assieme allo yogurt naturale. Aggiungiamo la cannella e lasciamo riposare in frigo all’interno di un contenitore in vetro dotato di coperchio. Dopo un paio d’ore è pronto per essere gustato.

La versione per gli sportivi

Dopo aver fatto una partitella o un allenamento niente di meglio di uno smoothie per recuperare in maniera sana. Per gli sportivi suggeriamo quello con ananas, succo di carote, limone e frutti di bosco. Una vera e propria bomba di energia piena di fibre vitamine e antiossidanti in grado di fornire energie pulite per il recupero.

