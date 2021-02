In queste fredde giornate invernali non sono tantissime le cose che possiamo fare. Il freddo infatti ci obbliga a restare in casa e, dunque, ad accontentarci di svolgere solamente attività casalinghe. Per non parlare del fatto che si tratta, questo, di un periodo ancora più particolare. Con la maggior parte delle attività chiuse infatti, ora più che mai dobbiamo affidarci alla nostra fantasia e divertirci grazie al suo aiuto.

Addio noia

Neanche a dirlo, una della attività preferite da tutti è proprio la cucina. Basta infatti avere un forno e gli utensili base e possiamo dare vita a infinite ricette. Il pomeriggio così passerà in un attimo e potremo dire addio alla noia. Proprio per questo, oggi vogliamo proporre un’idea molto interessante per realizzare uno spuntino da leccarsi i baffi e che stupirà tutta la famiglia. Ecco dunque degli strepitosi dolcetti alle mele da preparare in un attimo per fare un figurone.

I muffin alle mele

I muffin sono un ottimo dolce da presentare, e si presta per moltissime occasioni. Non importa infatti se li vogliamo mangiare a colazione, per merenda o come fine pasto. Questo dessert è famoso proprio per la sua versatilità e, soprattutto, per la sua assoluta bontà. Dunque andiamo a vedere la ricetta degli strepitosi dolcetti alle mele da preparare in un attimo per fare un figurone. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono due mele, cento grammi di zucchero e un pizzico di cannella. Saranno necessari anche due uova, quaranta grammi di farina, venti di lievito, olio, sale e mascarpone. Innanzitutto dovremo sbucciare le nostre mele e tagliarle a piccole fettine. Inseriamole in un contenitore a cui aggiungeremo la cannella e metà dello zucchero.

A parte creiamo un altro composto formato dalle uova, precedentemente montate, il sale, la farina, il lievito e lo zucchero restante. Dopo aver amalgamato il tutto per bene aggiungiamo a questo il mascarpone e, infine, anche il composto precedente contenente le nostre mele. Continuiamo a mescolare fino a che non raggiungeremo una compattezza sufficiente, e andiamo ad infornare. Utilizziamo ovviamente degli stampini, precedentemente oliati, che riempiremo con ciò che abbiamo preparato. A questo punto azioniamo il forno a duecento gradi per non più di un quarto d’ora. Con un tempo totale tra preparazione e cottura di mezz’ora, saremo in grado di presentare alla nostra famiglia un dessert unico e speciale. Ecco dunque degli strepitosi dolcetti alle mele da preparare in un attimo per fare un figurone.