È arrivato il momento di svelare due strepitose tisane per dimagrire che funzionano davvero e che in pochi conoscono. Gli effetti benefici delle tisane si conoscono. Infatti assumendo le tisane si assumono tantissimi ingredienti naturali che fanno benissimo al corpo. Inoltre sono consigliate, sia a chi fa sport sia a chi non lo fa. Vediamo però due strepitose tisane per dimagrire che funzionano davvero. Naturalmente, come sempre, si deve specificare che le tisane sono coadiuvanti e ottimi aiuti. Non la soluzione immediata ad un problema.

La tisana al caffè verde

La prima tisana che affrontiamo è quella al caffè verde. Il caffè verde è un tipo di caffè che è raccolto quando i chicchi non sono ancora completamente maturi. Questo tipo di caffè ha un effetto molto invidiato: infatti è famoso per il suo effetto brucia grassi.

Non è un prodotto che però si trova al supermercato sotto forma di bustina come se fosse la camomilla. Il caffè verde si trova in erboristeria. Lì è possibile trovare la polvere di caffè che si può mettere nella tisana per 10 minuti. Dopo di che sarà sufficiente filtrare, per rimuovere la polvere di caffè.

Il potere della gramigna

Un’altra tisana che bisogna conoscere assolutamente è quella alla gramigna. La gramigna in realtà è una pianta infestante che però ha un potere eccezionale sull’organismo umano. Infatti è una pianta che aiuta a liberarsi dei liquidi in accesso, combatte la ritenzione idrica e anche la cellulite. Grazie al suo effetto drenante e disintossicante va in aiuto al fegato nella sua regolare funzione.

Come per il caffè verde, la gramigna non si trova al supermercato. La cosa curiosa però è che di questa pianta si usano le radici, come lo zenzero. Infatti in erboristeria si troveranno le radici di gramigna. Per fare la nostra tisana ne serviranno circa 30 grammi. Prendere le radici metterle per un’ora in ammollo, poi tritarle e versarle nell’acqua, che deve essere bollente. Ora come per la tisana di caffè verde, aspettare 5 minuti poi filtrare l’acqua e versare nella tazza.

