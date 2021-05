Ci sono tantissime offerte di lavoro poco conosciute. Ogni giorno proponiamo le offerte delle varie Regioni. Abbiamo trattato quelle dei Centri per l’Impiego della Campania, Puglia, Toscana, Lombardia e Umbria. Oggi, abbiamo estrapolato gli avvisi di selezione del Centro per l’Impiego di Paola. Ci sono strepitose offerte di lavoro per tutti, dal muratore all’imbianchino e dal contabile all’addetto delle vendite, basta una semplice email. Infatti, le candidature devono essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo: cpipaola@regione.calabria.it

Il Centro per l’Impiego di Paola ha pubblicato sul suo portale Regione Calabria una a raccolta di avvisi di selezione. Le offerte sono varie e interessano molte categorie di lavoratori con e senza esperienza. Tutte le offerte hanno una scadenza che bisogna rispettare.

Offerte di lavoro con avvisi di selezione

Elenco degli avvisi di selezione attualmente in vigore:

a) n. 4 figure tra muratori, imbianchini, addetti alla reception, tutto fare addetti alle pulizie, idraulici. Il contratto è a tempo determinato, l’orario di lavoro è da concordare, sedi di lavoro Praia a Mare. La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 23 maggi0 2021.

b) n. 2 addetti alla vendita settore agricolo con avviso di preselezione. Contratto a tempo determinato da luglio a settembre. Orario di lavoro da concordare. Età comprese da 18 a 40 anni. La candidatura dovrà pervenire entro il 26 maggio 2021.

c) n. 6 addetti a varie qualifiche: camerieri di sala, aiuto cuoco, tuttofare, aiuto pizzaiolo. L’orario di lavoro è da concordare, il contrato di lavoro è a tempo determinato da luglio ad agosto.

d) n. 6 bracciante agricolo con avviso di selezione. Il contratto a tempo determinato con orario di lavoro da concordare. La scadenza è il 15 maggio 2021.

e) n. 1 bagnino come mansione di assistente turisti. Il contratto a tempo determinato da giugno a settembre. La candidatura deve essere inviata entro il 17 maggio 2021.

f) n. 1 addetto alle vendite con esperienza. Il contratto di lavoro praticato è a tempo determinata di 6 mesi eventualmente prorogabile. La scadenza è il 10 maggio 2021.

g) n. 2 contabili d’azienda con mansioni di contabilità aziendale. Sede di lavoro Corigliano -Rossano (CS). Una figura da inserire a tempo pieno e una da inserire con contratto di tirocinio di sei mesi. La candidatura deve essere inviata entro il 15 maggio 2021.