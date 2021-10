Dopo il rialzo della settimana conclusasi il 1 ottobre, siamo qui a registrare la strepitosa performance del titolo GEL che punta a un ulteriore rialzo dell’80% rispetto ai livelli attuali. Delle implicazioni derivanti dall’analisi grafica, però, ci occuperemo nel paragrafo seguente.

Come scritto qualche settimana fa, ricordiamo che Il motore di questo rialzo è stato la pubblicazione dei dati relativi al primo semestre del 2021. Numeri eccezionali che hanno fatto volare il titolo con volumi scambiati in fortissimo aumento.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni GEL risultano essere sempre sopravvalutate rispetto sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili (PE) secondo il quale le azioni TrenDevice sono sottovalutate del 30% rispetto alla media del settore di riferimento.

Primo di concludere facciamo notare una cosa che potrebbe essere molto importante per gli investitori che non amano il rischio. Il titolo GEL è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente del +/- 14% a settimana. Un livello molto elevato non adatto a chi ha una bassa propensione al rischio. Inoltre nell’ultimo anno la volatilità settimanale di GEL è aumentata dall’8% al 14%.

Strepitosa performance del titolo GEL che punta a un ulteriore rialzo dell’80%: le indicazioni dell’analisi grafica

GEL (MILGEL) ha chiuso la seduta del 1 ottobre in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente a 2,1 euro.

Time frame settimanale

Come scrivevamo settimana scorsa, dopo un salutare ritracciamento seguito all’exploit rialzista di inizio settembre, il titolo è ripartito al rialzo.

Il ritracciamento, infatti, è scattata con volumi in fortissimo calo rispetto a quelli della salita. Il rialzo, invece, ha visto nuovamente i volumi esplodere portando gli scambi settimanali su livelli mai visti prima.

Il fatto che la proiezione rialzista in corso e abbia chiuso la settimana sopra il I obiettivo di prezzo in area 2,42 euro è un importante segnale di forza. Se confermata, infatti, aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo dell’80% delle sue quotazioni.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,42 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.