Valigie pronte e via che si parte. Prima però di arrivare a destinazione informiamoci bene su quali siano i posti da visitare. Perché spesso e volentieri ci sono alcune cale un pochino nascoste che passano inosservate. E quindi è sempre meglio essere preparati e conoscere molto bene la zona in cui si passerà la vacanza.

Strepitosa cala dal mare color smeraldo sempre calmo in una località dell’Italia insulare

Abbiamo parlato moltissimo della Sardegna e delle sue bellissime spiagge e cale. Ma di posti strepitosi in Sardegna ce ne sono veramente tanti. Oggi alla lunga lista dei posti da vedere nell’Isola ne aggiungiamo un altro. Una cala veramente deliziosa, un piccolo paradiso in terra con dell’acqua brillante. Questa è una strepitosa cala dal mare color smeraldo sempre calmo in una località dell’Italia insulare

Cala Pira, Sardegna

Parliamo di un posto magico, unico nel suo genere. Una cala della Sardegna che è forse una delle più belle dell’isola. Una baia lunga circa 400 metri con della spiaggia bianca finissima e delle dune strepitose.

L’acqua color smeraldo

Il mare è un perfetto mix tra smeraldo e turchese. E il fondale degrada lentamente verso il largo ed è quasi sempre calmo. Proprio perché la cala è più protetta dal vento, che evita le onde alte.

Dove si trova

Questa cala si trova in una delle zone più amate della Sardegna, infatti si trova tra Villasimius e Costa Rei, nel territorio di Castiadas. Luoghi che sono già stati raccontati qui sulle nostre pagine. Su questo litorale, che è lungo ben 13 chilometri, ci sono tantissime spiagge che si possono visitare una dopo l’altra. Ma la prima che si incontra è proprio Cala Pira.

È una spiaggia molto adatta a chi vuole fuggire dalla città e raggiungere un luogo completamente naturale. È inoltre perfetta anche per famiglie e coppie.

Approfondimento

