Le stanze della nostra casa possono avere degli odori spiacevoli. I motivi possono essere vari: in cucina può essere per l’odore di cibo, in bagno per le nostre feci e in altre stanze magari perché non facciamo arieggiare lo spazio.

È molto importante, infatti, lasciare aperta la finestra almeno 30 minuti al giorno in ogni stanza. In questo modo ci sarà il ricircolo d’aria e quella viziata verrà sostituita da aria nuova.

Stessa cosa vale, ad esempio, per la cucina. Quando cuciniamo teniamo sempre la finestra aperta e accendiamo anche la ventola.

Non poteva, poi, mancare il bagno. Ricordiamo di aprire la finestra ogni volta che abbiamo finito di usarlo. In alternativa possiamo lasciarla sempre leggermente aperta, in modo da avere un cambio d’aria continuo.

Aiutiamoci con i profumi

Non basta, però, solo aprire la finestra per cacciare via i cattivi odori. Talvolta, infatti, abbiamo bisogno anche di coprirli con delle fragranze gradevoli.

Possiamo scegliere veramente tantissimi prodotti, tutti diversi. Possiamo, ad esempio, usare le candele, oppure i profumatori elettrici, quelli con i bastoncini in legno oppure quelli spray che spruzziamo noi di volta in volta.

Però ci sono anche quelli naturali, ovvero i fai da te: quelli che possiamo fare in casa noi stessi con dei piccoli strumenti e prodotti.

Straordinario questo diffusore per ambienti perfetto per coprire gli odori del bagno in 5 minuti

L’effetto dei diffusori naturali sarà sicuramente più delicato e meno invasivo, quindi se preferiamo gli odori forti e imminenti dobbiamo optare per quelli spray.

Se, invece, amiamo i profumi delicati, possiamo allora provare a crearne uno in casa. Quello che sicuramente ci servirà sarà una bottiglia piccola in vetro. Possiamo tranquillamente riciclarne una vecchia.

Ora dobbiamo lavarla accuratamente, se abbiamo la lavastoviglie possiamo metterla a lavare con i piatti. E ora aggiungiamo i nostri profumi che, però, alla base avranno sempre dell’acqua, possibilmente distillata.

Aggiungiamo dell’olio profumato di limone e quello di lavanda. Possiamo anche aggiungere del pompelmo, ma questa volta saremo noi che lo andremo a spremere. Una volta estratto il succo, andiamo a versarlo all’interno della bottiglia di vetro. Non buttiamo assolutamente, però, le scorze del pompelmo perché anche queste ci serviranno. Tagliamole a pezzettini e inseriamole nella bottiglia per aumentare l’odore.

È allora veramente straordinario questo diffusore per ambienti perfetto per coprire gli odori che possiamo avere in bagno oppure in cucina.

Approfondimento

