La pandemia avrà anche fatto danni incredibili ma una cosa positiva l’ha portata: l’aumento delle ricerche di laboratorio. Ne approfittiamo per ringraziate tutti ma proprio tutti gli addetti ai lavori della terra che in questi due anni hanno sacrificato la propria vita tra quattro mura. E i risultati al di là dei vaccini si vedono nelle continue scoperte in materia di salute. Ecco, dunque la straordinaria scoperta danese per avere il cuore più in salute con lo sport preferito. Merito dell’Università di medicina della capitale Copenaghen e di una ricerca davvero interessante che esponiamo ai nostri Lettori.

Straordinaria scoperta danese per avere il cuore più in salute con lo sport preferito

Che fare sport faccia bene lo sappiamo e lo ripetiamo quotidianamente sia per il fisico che per la mente. Ma che lo sport che facciamo con passione riesca a farci vivere meglio anche col cuore è decisamente una novità e molto interessante. Vediamo in sintesi quanto scoperto dai ricercatori danesi dopo mesi di osservazione su moltissimi pazienti.

Un fattore stupefacente di questa ricerca è dato anche dal fatto che lo sport fatto con passione migliorerebbe non solo la salute ma la tenuta fisica. Al contrario, quello fatto forzatamente solo per fare attività fisica non porterebbe gli stessi benefici.

Ecco alcuni dati importanti

La ricerca parla chiaro:

chi fa sport divertendosi e coinvolgendo quindi positivamente tutti gli organi, mente compresa, secondo i medici danesi avrebbe dal 8 al 20% di possibilità in meno di ammalarsi di cuore;

al contrario i benefici per coloro che fanno sport ma senza passione ed entusiasmo si ridurrebbero a percentuali decisamente inferiori.

Attenzione ai lavori usuranti e agli sforzi fisici

Vista l’analisi dello sport inteso come passione i ricercatori hanno anche affrontato il tema dell’unione lavoro-rischio infarto. E stando ai dati dei pazienti analizzati coloro che svolgono un lavoro pesante e logorante con grossi sforzi fisici avrebbero il 30% di possibilità in più di ammalarsi di cuore.

