In estate è molto più difficile allenare il corpo con costanza. Esiste però uno sport da praticare per tonificare il corpo senza troppi sforzi e che è perfetto contro il caldo afoso degli ultimi tempi.

Ecco quindi 5 straordinari esercizi per dimagrire e combattere la cellulite trovando pure sollievo dal caldo. Lo sport in questione è l’acquagym e consigliamo di praticare questo semplice circuito anche durante un bagno in mare e con una frequenza almeno giornaliera.

Un circuito di acqua fitness adatto proprio a tutti

I principali vantaggi di questo o altri circuiti di acquagym sono la possibilità di tonificare il corpo e migliorare le articolazioni. Si tratta di uno sport che, in buona parte, fonde i benefici di danza, jogging, aerobica e judo.

È poi, probabilmente, il miglior modo per allenare il corpo senza patire le sofferenze del caldo. Il circuito allena diversi muscoli, tra cui glutei, addominali, gambe e spalle.

La ginnastica effettuata in acqua allena principalmente la parte inferiore del corpo, nonostante la gravità alleggerisca buona parte del peso del corpo. Praticare mezz’ora di acquagym consente di bruciare dalle 300 alle 500 calorie. Grazie al fatto che l’acqua limita urti e traumi, questo sport è anche perfetto per le persone in sovrappeso.

Gli straordinari esercizi per dimagrire e combattere la cellulite trovando pure sollievo dal caldo

Il primo esercizio consiste in una corsa sul posto con le ginocchia abbastanza alte. Non servirà altro che un po’ di spinta per sollevare gambe e corpo il più possibile.

Un secondo esercizio da fare in acqua consiste invece nella corsa con le gambe indietro. Questa volta occorrerà toccare con le caviglie i glutei e le braccia servono a favorire la spinta necessaria a questo movimento.

Un terzo possibile esercizio è la corsa su una gamba sola mentre quella opposta resta ben tesa verso dietro.

Poi lo squat con le gambe alte e in un salto unico. Basterà posizionare il corpo a gambe leggermente divaricate ed effettuare un salto per portare le ginocchia al petto. Anche qui le mani in avanti aiutano il movimento.

E poi la sforbiciata che è come l’esercizio precedente, ma le gambe, questa volta, vanno in direzione opposta, una in avanti e una in indietro. Effettuare dei salti alternando la posizione delle gambe.

Per approfondire

Chi cerca invece un workout di soli 10 minuti da ripetere ogni giorno e per risultati incredibili, può seguire questo circuito su terra.