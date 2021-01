La famigerata pausa caffè in ufficio è un momento irrinunciabile per chi lavora molte ore. Tra un caffè e uno snack, essa rappresenta uno spartiacque della giornata che trascorre tra una telefonata e una chiacchierata con i colleghi.

Che sia bevuto a casa, al bar o in ufficio, però, il caffè deve essere rigorosamente caldo. Guai a consumare l’oro nero tiepido o, peggio, freddo. Ne perde indubbiamente in aroma e in gusto.

Eppure, la tecnologia viene in aiuto anche in questo. È strano ma vero, con la presa USB del computer si può avere il caffè sempre caldo. La nostra pausa caffè è salva.

Ecco come avere il caffè sempre caldo in ufficio

Negli uffici pubblici e nelle aziende private non è raro trovare i distributori automatici. Tuttavia, prendere il caffè alla macchinetta tutti i giorni ha un costo notevole.

E poi, a dirla tutta, la miscela del distributore non è proprio paragonabile al caffè della moka. I più organizzati possono prepararsi un buon caffè con la propria macchinetta. Ma anche in questo caso, c’è il rischio di sprecare qualche tazzina di troppo. Esiste un trucco, però, o meglio, un dispositivo, che ci consente di avere il caffè sempre caldo anche quando siamo in ufficio.

Lo scalda tazza

Strano ma vero, con la presa USB del computer si può avere il caffè sempre caldo. Il nostro apparecchio si chiama scalda tazza e si alimenta tramite la corrente elettrica.

Si tratta di una piccola stufetta collegabile alla porta del PC. Normalmente, gli scalda tazza sono dotati di una superficie in vetro temprato sulla quale si può poggiare la tazza di caffè o di thè

Occorre solamente premere il tasto di accensione. Il dispositivo farà il resto. Mantenendo una temperatura costante, esso permette di gustare il nostro caffè senza il rischio che si raffreddi. Il gadget, innovativo e simpatico, renderà il nostro break più piacevole e confortevole.

