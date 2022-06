Stranissima e altrettanto antica questa razza di cane che molti desiderano per gli occhi particolari e la sua rarità

I nostri amici animali sono uno più stravagante dell’altro. Non solo si differenziano per il carattere, ma soprattutto per l’aspetto esteriore.

Molte razze le avremo già viste al canile o al guinzaglio di altri padroni. Altre, decisamente più bizzarre, non si vedono spesso in giro. Proprio per questo sarebbero il desiderio di moltissimi cinofili.

Una razza di cane curiosa e resistente, in particolare, sembra aver attirato gli sguardi su di sé. Le sue peculiarità sono il mantello decisamente singolare e gli occhi che affascinano alla vista.

Catahoula Leopard Dog

Direttamente dal Nuovo Continente arriva fino a noi il particolarissimo Catahoula Leopard Dog. È stranissima e altrettanto antica, questa razza americana di cane. Il nome deriverebbe da quello di una chiesa della Louisiana, territorio che gli ha reso omaggio proclamandolo cane di Stato.

La tradizione lo vorrebbe impiegato nella caccia dei cinghiali, anche se non sfigura nemmeno come animale da guardia.

Le sue origini sarebbero ancora incerte, ma alcuni sarebbero d’accordo nell’accostarle al lontano 1700.

Il Catahoula Leopard Dog si presenta di taglia media o grande. In effetti, le dimensioni possono variare in base all’esemplare e al sesso. Di solito arriva a un’altezza di circa 60 cm e il corpo è muscoloso e ben bilanciato.

Il suo pelo corto e denso ci stupirà per l’aspetto “leopardato”. Si presenta in diverse colorazioni; si va dal grigio e blu, al rosso o giallo, sempre a chiazze o puntinato.

Così come il mantello, anche gli occhi sono il vanto di questo splendido animale. Di forma rotonda e proporzionati col muso, sono in buona parte dei casi azzurri. Quelli color blu o turchese sono più rari, ma rappresentano, senza dubbio, le varianti cromatiche che gli esperti apprezzano di più.

Carattere

Il Catahoula è un animale forte e agile, ma dal carattere docile e pacato col padrone. Si lega molto a chi gli vuole bene e lo tratta con amore, mentre con gli estranei potrebbe risultare un po’ diffidente.

Addestrarlo non è difficile, grazie alla sua grande intelligenza che gli permette di apprendere velocemente.

È ideale per chi ha un ambiente spazioso, in cui crescerlo.

Non è propriamente indicato per la compagnia, anche se con una buona educazione potrebbe farsi apprezzare in casa. In presenza di bambini andrebbe sempre tenuto sotto controllo.

