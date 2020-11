In cucina ci vuole passione, pazienza e creatività. Una ricetta che vale la pena provare è decisamente lo stracotto di manzo. Succulenta e morbida, la carne regalerà attimi di assoluto piacere per il palato. Soprattutto se è di qualità. Per la preparazione, proposta questa sera dai buongustai di ProiezionidiBorsa, la parola d’ordine è genuinità. Quella che viene subito dopo, però, è pazienza. La ricetta, infatti, prevede almeno tre ore di cottura. Dunque, Lettore avvisato…

Senza indugi, è ora di elencare l’occorrente.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti

1 kg di carne di manzo;

1 l di passata di pomodoro;

mezza cipolla grande;

1 bicchiere di vino rosso;

sale e olio extra vergine d’oliva q.b.

Stracotto di manzo, un morbido piacere da assaporare lentamente. Procedimento

Il primo step è quello di creare il soffritto, quindi in una padella antiaderente far cuocere la cipolla tagliata a fettine sottile con un filo l’olio extra vergine d’oliva. Dopo un paio di minuti, inserire la carna. Come sottolineato in precedenza per un ottimo stracotto, la qualità della carne farà la differenza. Un consiglio del macellaio di fiducia sarà gradito per scegliere il pezzo migliore. Far cuocere per circa 5 minuti, a fiamma moderata e girare su tutti i lati per far rosolare in maniera omogenea. Dopo qualche minuto, versare la passata di pomodoro. Mescolare e salare.

Dopo altri 5 minuti, versare a filo il bicchiere di vino rosso ed un mezzo bicchiere d’acqua. Coprire con il coperchio e lasciar cuocere a fuoco medio-basso per circa 3 ore. Di tanto in tanto mescolare con un cucchiaio di legno. Una volta che la carne sarà cotta i sapori si amalgameranno alla perfezione e lo stracotto sarà pronto per essere servito. Ottimo abbinato ad una semplice ma sfiziosa polenta. Una vera e propria delizia da condividere con la famiglia.

Se “Stracotto di manzo, un morbido piacere da assaporare lentamente” è stato utile ai Lettori, si suggerisce anche “Mangiare pane in quantità senza avere gonfiore addominale, ecco il segreto da copiare“.