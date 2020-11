Quando si è alla ricerca di un contorno differente, pratico e veloce, le idee sembrano sempre scarseggiare. Questa sera, il Team di ProieziondiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori una ricetta facile, facile ma veramente soddisfacente. Gli straccetti di zucchine avranno il compito di rallegrare la tavola con gusto e genuinità. Da accompagnare ad un secondo piatto di carne, questo contorno arricchirà di sapore il pranzo o la cena che state preparando. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

6 zucchine;

parmigiano q.b.;

1 spicchio d’aglio;

Sale, pepe e olio extra vergine d’oliva q.b.

Straccetti di zucchine e scaglie di parmigiano da provare assolutamente. Procedimento

Un contorno da realizzare in pochi minuti. Innanzitutto, lavare e privare della buccia le zucchine. Successivamente, tagliarle a pezzetti, a striscioline. Una volta creati gli straccetti di zucchine è il momento di girarli in padella. Far rosolare uno spicchio d’aglio in un filo d’olio extra vergine d’oliva per qualche minuto. A questo punto, aggiungere le zucchine, eliminare l’aglio e lasciar cuocere a fuoco medio per circa 10 massimo 15 minuti. La cottura sarà diversa anche in base alla dimensione di ogni straccetto, quindi è consigliato tagliare gli straccetti di zucchine quanto più simili possibile.

Quando le zucchine saranno cotte, aggiungere le scaglie di parmigiano e far saltare per qualche minuto. Se si preferisce va bene anche il parmigiano grattugiato. Aggiungere un pizzico di sale ed una spolverata di pepe ed il gioco è fatto. Servire la pietanza calda. Ed ecco che in breve tempo sarà possibile sfoggiare un piatto diverso dalla solita routine che accontenterà grandi e piccini.

Se “Straccetti di zucchine e scaglie di parmigiano da provare assolutamente” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Medaglioni di zucchine e scamorza, fantasie filanti pronte in pochi minuti“. Un’altra idea da copiare e tenere in mente quando si ha il desiderio di variare e sperimentare nuove ricette.